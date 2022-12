Auto elettriche. Il futuro è elettrico, digitale, “rivoluzionario” – Photo courtesy of Smart

Sono passati davvero pochi anni da quando abbiamo iniziato a sentir parlare di auto elettriche. All’inizio quando leggevamo di auto elettriche silenziose e tecnologiche ci sembrava di leggere un racconto di fantascienza, poi hanno iniziato a girare veramente sulla strada. In forma ibrida le prime, completamente elettriche adesso. È il progresso, la tecnologia che supera la fantasia. Chi avrebbe pensato solo pochi anni fa che un’auto elettrica avrebbe superato in prestazioni un tradizionale bolide a – come lo chiamano – combustibile fossile?

Anche l’autonomia dei veicoli è in continua crescita, e anche qui il sorpasso (parlando di automobili il termine è appropriato) nei confronti delle automobili a combustione interna è imminente, oltre che inevitabile. Nel titolo abbiamo definito “rivoluzionaria” l’auto elettrica, e non abbiamo esagerato, perché a parte la forma esteriore, l’auto elettrica di oggi conserva ben poco delle tradizionali auto a cilindri e pistoni. Sotto il cofano motore, e dentro l’abitacolo, è tutto nuovo.

Infatti la tecnologia non si ferma solo al tipo di energia che alimenta le automobili di nuova generazione. La digitalizzazione è ormai totale, dentro il motore, e soprattutto all’interno dell’abitacolo. Connettività piena, navigazione intelligente, entertainment, comandi vocali e intelligenza artificiale sono un tutt’uno con il guidatore ormai. E con l’auto. Anche per quanto riguarda il fronte della sicurezza attiva: sistemi di frenata di emergenza autonoma, addirittura di rilevamento della stanchezza del guidatore, l’assistente per le manovre di emergenza.

Tra i maggiori innovatori in questo campo, ancora una volta, troviamo Smart. L’energia elettrica con Smart cambia le regole del gioco in maniera ancora più evidente, permette di avere già oggi a portata di mano il meglio che la tecnologia delle auto elettriche è in grado di offrire.

Quello che sembrava un futuro remoto, un futuro da film di fantascienza, è già la realtà di oggi. Se pochi anni fa solo le supercar più costose potevano vantare tempi di accelerazione da 0 a 100km/h intorno ai 4 secondi… oggi questi sono la base di partenza per le auto elettriche. Nuova tecnologia, nuove prestazioni, più sicurezza, più relax. È l’auto elettrica che entra nelle nostre vite, e lo fa cercando di venire incontro alle nostre necessità e ai nostri desideri. Forse anche quelli che non sapevamo nemmeno di avere…