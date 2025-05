Calcaterra collezione primavera estate 2025

Calcaterra collezione moda primavera estate 2025 – Photo courtesy of Calcaterra

Sentirsi parte di un sistema biologico perfetto, in una connessione eterna e vitale, per un ritorno costante e ciclico all’essenza degli elementi. Un’immagine visiva, il cui disegno corre lento attraverso il corso naturale del tempo che, inesorabile, scandisce ogni stagione e la vita stessa. Sono questi gli elementi generativi che hanno ispirato la collezione Primavera/Estate CALCATERRA.

I quattro elementi — Fuoco, Terra, Acqua e Aria — definiscono forme, volumi e la palette colori: dal rosso intenso al bianco più etereo.

Calcaterra collezione moda primavera estate 2025

L’elemento naturale attraversa l’intera collezione, in una lettura trasversale di tessuti e colori:

sete organzate, cotoni tinti a freddo e fil coupé mimano i movimenti vitali di foglie al vento o i colori di intensi tramonti.

Calcaterra collezione moda primavera estate 2025

Come l’abito rosso sanguigno, reso leggero da una cascata di frange in chiffon di seta intrecciato a mano, che diventa uno dei motivi ricorrenti della stagione. Il tema della leggerezza, della brezza sul viso, percorre tutta la collezione, attraverso volumi che si fanno più avvolgenti e protettivi, disegnando un nuovo ecosistema.

Calcaterra collezione moda primavera estate 2025

Un ecosistema che, come sempre nell’estetica di CALCATERRA, cerca di rinascere allontanandoci dalla quotidianità del nostro tempo.

Calcaterra collezione moda primavera estate 2025

È così che anche il pantalone perde il suo tailoring, abbandonando tasche e cuciture per trasformarsi in un drappeggio naturale — che ricorda la prima Josephine Baker — attraverso tessuti che sembrano nascere sul corpo, come un’onda.

Calcaterra collezione moda primavera estate 2025

Riconnettersi alla nostra essenza naturale non è un invito, ma un’urgenza espressiva che si percepisce in tutta la collezione:

dalla scelta dei tessuti, organici e in esclusiva, alle tinture biologiche e alla manifattura stessa.

Calcaterra collezione moda primavera estate 2025

Una collezione dove lavoro, fatica, idea e creazione si percepiscono come elementi necessari e interconnessi per generare bellezza.