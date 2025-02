Paul Smith collezione autunno inverno 2025 2026 – Photo courtesy of Paul Smith

Per la collezione AW25, Paul Smith guarda dall’altra parte dell’obiettivo, concentrandosi sullo stile personale di alcuni dei fotografi più influenti del XX secolo. Tessuti sartoriali eleganti e silhouette classiche sono sovvertiti da sottili contrasti di modelli, proporzioni delicatamente esagerate e texture inaspettate.

Appassionato di fotografia fin dall’infanzia, Sir Paul ha tratto ispirazione dal mondo delle immagini fisse e per la sua collezione AW25 celebra ogni aspetto di questo mondo creativo. La ricca palette di colori si ispira alle tonalità liquide della fotografia a colori di Saul Leiter, mentre l’approccio leggermente trasandato agli abiti sartoriali fa riferimento alle uniformi personali di alcuni dei fotografi più iconici del XX secolo: David Bailey, Terence Donovan e William Eggleston.

Paul Smith collezione autunno inverno 2025 2026 – Photo courtesy of Paul Smith

Un punto focale della stagione è la stampa “Field Flower”, realizzata come una vivida stampa fotografica su camicie e cravatte, oltre che intessuta nella maglieria jacquard. Questa stampa è adattata da un’immagine di un altro fotografo, il cui nome potrebbe non essere così familiare come quello dei citati, ma che ha comunque avuto un’enorme influenza su Sir Paul: Harold B. Smith, padre di Paul e fondatore del Beeston Camera Club. Le fotografie di Harold sono caratterizzate dal suo occhio per i dettagli e dal suo irriverente senso dell’umorismo, qualità che Sir Paul ha ereditato e che hanno plasmato la sua intera visione. Il motivo “Field Flower” ritorna in altri punti della collezione, in una versione più scura e umorale, stampata su abiti da sera di grande effetto.

I tessuti sartoriali tradizionali sono utilizzati in modo inaspettato: i classici come la lana a spina di pesce vengono lavati per ottenere una consistenza più vissuta. Tessuti sottilmente contrastanti sono posizionati uno accanto all’altro, a volte all’interno dello stesso capo. Una giacca sartoriale che, a prima vista, sembra avere una struttura uniforme, da vicino rivela un sobrio disegno patchwork. I motivi pied-de-poule e Principe di Galles sono ingranditi a dismisura e compaiono non solo sugli abiti, ma anche su scarpe e accessori. Un atteggiamento tipicamente irriverente che conserva i fondamenti dell’abbigliamento sartoriale.

Paul Smith collezione autunno inverno 2025 2026 – Photo courtesy of Paul Smith

In un altro caso in cui tradizione e irriverenza si fondono, la collezione AW25 offre anche il primo sguardo a Paul Smith Loves Barbour, una nuova collaborazione tra due dei nomi più amati e riconoscibili della moda britannica. La linea, che comprende versioni rivisitate di alcuni dei cappotti più iconici di Barbour, oltre a maglieria, accessori e t-shirt, si ispira alle competizioni di bestiame e alle fiere agricole. Con un approccio giocoso ai classici della campagna, la collezione presenta tonalità insolite di cotone cerato, costruzioni patchwork e un motivo ricorrente di mucca frisona.

Paul Smith collezione autunno inverno 2025 2026 – Photo courtesy of Paul Smith

La collezione Paul Smith AW25 debutta presso la sede centrale dell’azienda a Parigi mercoledì 22 gennaio 2025. Sir Paul stesso guiderà un pubblico intimo attraverso i punti salienti della gamma, dando vita alla collezione attraverso esplorazioni approfondite della narrativa e dell’etica del design della stagione.