I bangle Kidult: bracciali rigidi di ispirazione

Photo courtesy of Kidult

Tra i bracciali più di tendenza della gioielleria attuale troviamo i bangle, che si distinguono per il fatto di essere rigidi. Si rivelano adatti da sfoggiare in molteplici occasioni, indossandoli con le sneakers, con le décolleté oppure insieme alla propria borsa preferita.

Tra i brand che propongono i bangle bracciali rigidi, Kidult emerge per i significati profondi di cui si fanno portatori: scritte incise, simboli e forme.

Proposte uniche e originali, l’ideale per portare sempre con sé un messaggio in cui viene naturale riconoscersi e che ben esprime la propria personalità, dando voce a un sentire autentico.

I bangle ispirazionali di Kidult

I bangle realizzati da Kidult si caratterizzano per la capacità innata di suscitare emozioni. La base è in acciaio, un materiale luminoso e versatile, rispettoso a contatto con la pelle e in quanto tale sicuro.

Ogni prodotto Kidult viene conseguito nel rispetto delle normative nazionali e internazionali. Il materiale viene smaltato e può presentare l’aggiunta di cristalli, oltre che di ciondoli. Sono proprio questi ultimi il vero valore aggiunto del brand, che permette di ottenere un gioiello che stimola a vivere senza pensieri, con la più totale leggerezza, semplicemente seguendo l’onda.

Le personalizzazioni di Kidult

La base in acciaio, nei bangle di Kidult, può essere lasciata neutra, ovvero nel classico colore grigio lucente del materiale, ma si può optare per un prodotto smaltato con colori quali fucsia, verde, giallo, salvia, viola o azzurro. Tutte tonalità di tendenza e pratiche da abbinare, da scegliere sulla base dei propri gusti e preferenze.

La definizione della tonalità cromatica è molto più di un semplice elemento decorativo e andrebbe fatta con attenzione, così da accostare il bracciale ad outfit anche molto diversi.

Le proposte di Kidult sono pensate in tale ottica, in maniera tale da consentire di non togliersi mai il bangle così da portare sempre con sé il messaggio che si custodisce nel cuore.

Il ciondolo: il tocco in più di un bracciale rigido

Un modello di recente introduzione e quanto mai gradevole è quello che fa parte della collezione Symbols e vede la presenza di un angelo con un piccolo tondino applicato insieme, il quale riporta a sua volta la scritta Life. È un modo per avere sempre con sé il proprio angelo custode – o fare in modo che possa farlo la persona del cuore – e poter disporre allo stesso tempo di un po’ di fortuna e di protezione.

Tanti i ciondoli a forma di cuore proposti da Kidult, sia semplici sia accompagnati da scritte, ideali per un regalo alla mamma, alla fidanzata, all’amica o a qualsiasi persona a cui si vuole augurare qualcosa di bello.

Con Kidult la possibilità di rendere speciale un bracciale rigido è dietro l’angolo, complice l’ampia gamma di personalizzazioni tra cui scegliere. Quelli che abbiamo indicato sono soltanto degli esempi: il catalogo comprende molti altri modelli tutti da scoprire.

ARTICOLO SPONSORIZZATO