La collezione di moda di Ann Demeulemeester per l’inverno 2024 2025 è super cool

Non sappiamo come la pensiate voi, ma noi sceglieremmo molti capi dalla nuova collezione moda di Ann Demeulemeester per l’inverno 2024 2025.

Ann Demeulemeester autunno inverno 2024 2025 – Photo courtesy of Ann Demeulemeester

La nuova collezione moda per l’inverno 2024 2025 che Ann Demeulemeester ha mandato in passerella ci ha fatto battere il cuore. Che abiti fantastici! Il giusto equilibrio tra femminile e maschile, sexy ed elegante, vintage e moderno. Malizioso e cool, ma sofisticato. Con questi capi si può andare da una parte o dall’altra.

Ann Demeulemeester autunno inverno 2024 2025 – Photo courtesy of Ann Demeulemeester

La prima cosa che spicca in questa nuova collezione è il set di lingerie come capospalla. Lo vediamo nel primo outfit e ricorre anche in tutta la sfilata per l’inverno 2024 2025. I set composti da top in raso e pantaloncini arricciati sono indossati con calze di lana spesse e stivali piatti e stringati. Sopra di essi, un lungo cappotto invernale in pelle con collo di pelliccia e look vintage. Oppure una gonna a portafoglio in pelle nera con spacco alto. Anche gli slip dress neri e i lunghi abiti da sera neri e trasparenti sono ispirati alla lingerie.

Ann Demeulemeester autunno inverno 2024 2025 – Photo courtesy of Ann Demeulemeester

Un secondo elemento ricorrente in questa collezione è la pelle nera vintage. Giacche in pelle nera per lei e per lui, una giacca da motociclista in pelle nera per lui, pantaloni in pelle nera per lui e per lei, gonne in pelle nera e stivali in pelle nera, mezzi alti ma anche sopra il ginocchio.

Ann Demeulemeester autunno inverno 2024 2025 – Photo courtesy of Ann Demeulemeester

Molto belle anche le gonne superlunghe a pieghe, in pelle nera ma anche in verde oliva e grigio tenue. Altri capi chiave sono gli abiti lunghi in maglia dall’effetto vissuto e sfrangiato e i maglioni corti con dolcevita e ricercati dettagli non rifiniti.

Ann Demeulemeester autunno inverno 2024 2025 – Photo courtesy of Ann Demeulemeester

Molti cappotti e blazer sono arricchiti da ampi e leggeri colli di pelliccia o da colletti neri arricciati in shearling.

Ann Demeulemeester autunno inverno 2024 2025 – Photo courtesy of Ann Demeulemeester

Infine, segnaliamo i tailleur pantalone per lei e per lui: sono oversize, di colore grigio piombo o gessati. È soprattutto lo stile a farla da padrone. A volte i pantaloni larghi sono indossati con stivali robusti, altre volte sono sfoggiati con una mantella nera in shearling arricciato con nastri.

Charlotte Mesman per ADVERSUS