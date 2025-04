Tornano le acconciature corte in stile anni Ottanta tra le tendenze capelli del 2025? – Photo Charlotte Mesman

I capelli lunghi rimarranno sempre popolari e le acconciature a caschetto sono ancora di tendenza e dominano le tendenze capelli per il 2025, ma le acconciature corte non sono certo da meno rispetto alle lunghezze… più lunghe. Molti di questi tagli corti sono caratterizzati da lunghi strati, con capelli un po’ più lunghi nella parte anteriore e che coprono le orecchie ai lati, per poi culminare in una lunghezza ancora maggiore alla nuca.

Un’altra tendenza notevole tra le acconciature corte è il pixie cut, come quello di Taylor Hill. Ma da Chanel spiccava un’acconciatura particolare, che potete vedere nelle nostre foto di street style.

Ritorno agli anni ’80?

Forse mi sbaglio, ma questa acconciatura mi ricorda i tagli corti degli anni Ottanta. Riesco ancora a immaginare mia madre che torna dal parrucchiere con un look del genere. I suoi capelli lisci, che di solito aveva sempre spettinati, erano stati permanentati e tagliati in ciuffi corti. Sebbene fosse necessario abituarsi, era anche un taglio fresco e moderno.

Riccioli corti con un twist

L’acconciatura nella foto mi riporta alla mente i ricordi della mia infanzia. Negli anni ’80 le permanenti erano molto popolari, soprattutto per i capelli corti. Probabilmente i ricci dell’acconciatura Chanel sono naturali, ma proprio perché sono così corti, conferiscono – secondo noi – quell’atmosfera tipica ed eccitante degli anni ’80.

Un’acconciatura che fa per voi?

Se state pensando di optare per questo look, la consistenza dei vostri capelli è fondamentale. Parlate con il vostro parrucchiere per sapere se i vostri capelli sono adatti a questo stile e cosa potete fare per ottenere più movimento. L’acconciatura è tagliata abbastanza corta su tutta la testa, senza le differenze di lunghezza che si vedono spesso in questi giorni.

Anche la parte anteriore è corta e cade in ciuffi corti sulla fronte. Le orecchie sono lasciate libere, con le “basette” tagliate a punta sottile. Sulla nuca, si vede un collo nudo con ciuffi di capelli corti. Volete accentuare il movimento? Allora strofinate un po’ di gel tra le dita e attorcigliate le ciocche corte.

Guardate le immagini. Chissà, forse quest’anno sarete voi a fare il grande passo e a farvi tagliare i capelli (lunghi)!