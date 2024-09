Esplorate l’ultima collezione moda di Dries van Noten per l’inverno 2024 e traete ispirazione per il vostro stile.

Collezione moda Dries van Noten inverno 2024 – Photo courtesy of Dries van Noten

La collezione di Dries van Noten per l’inverno 2024 è un sorprendente mix di idee innovative. Questo vale non solo per i disegni, ma anche per i colori e le loro combinazioni che sono fonte di ispirazione. Prendetevi un po’ di tempo per guardare le foto della passerella e prestate particolare attenzione agli outfit a strati! Prima di tutto, uno sguardo più da vicino alla collezione stessa.

La donna che Dries van Noten presenta in passerella per l’autunno-inverno 2024-2025 è unica e non si lascia incasellare. Ha il coraggio di tagliarsi le frange da sola e ama il gioco degli opposti: tenero e potente. Il suo look è misterioso e audace allo stesso tempo, combinando calma e audacia. Indossa diversi strati e sembra che abbia messo insieme i capi in modo spontaneo. L’equilibrio tra lusso e funzionalità è evidente, con la scelta di materiali stropicciati, voluminosi e soffici, tessuti tinti con fantasie e finiture lucide.

La sua silhouette offre un’interpretazione aggiornata delle forme di base: una manica a kimono unica o pantaloni con un tocco accattivante. Le sue emozioni si esprimono attraverso il colore: le tinte slavate lasciano lentamente il posto a vibranti sfumature rosa e blu. La sua visione artistica prende vita nella combinazione di colori e nell’uso di paillettes in stile pointillist.

I look sono un gioco di texture eleganti e morbide. I capispalla appaiono scultorei, con maglie strette e trasparenti indossate su camicette. La sartoria è stata sostituita da fasce e drappeggi. I pantaloni lunghi, larghi o stretti, sono accentuati da giacche tagliate su camicie più lunghe. Le sciarpe si trasformano in maniche scenografiche.

Ogni abito è una sorpresa e contiene un elemento unico, che si tratti di forme, schemi di colori o materiali inaspettati. Il denim compare di nuovo, ad esempio nelle maniche di un blazer di raso lilla. Jeans leggeri a gamba larga sono abbinati a un maglione lungo e scuro con maniche aperte coperte da un drappo di raso lilla, come uno spencer. Un altro capo che colpisce è il bermuda in mohair.

I cappotti, che arrivano sopra il ginocchio, hanno spalle larghe e sono decorati con paillettes o stampe che ricordano dipinti. I blazer sono oversize e lunghi, con spalle possenti. Le gonne sono morbide, fluide e drappeggiate e vanno dal ginocchio alla caviglia.

La palette cromatica spazia dai toni acquatici ai colori saturi: menta, fard, giallo pallido, lilla ed ecrù, ma anche tonalità accese come il rosa confetto, il blu vibrante, il rame, il marrone scuro e il nero. I motivi di paillettes sono realizzati a mano e le finiture sono ingegnose. Paillettes e collane di perline adornano vari capi, mentre strass e pietre fanno scintille; i ricami sono artistici e sofisticati.

Le modelle indossano stivali alti, scarpe classiche o mules completamente ricoperte di paillettes. Le borse emanano carattere, sia che si tratti di forme morbide con strutture, sia che si tratti di pochette soffici e borse drappeggiate in pelle laccata. I modelli hanno frange lunghissime per un look ancora più misterioso.

Le labbra sono accentuate da rossetti dai colori inaspettati – Amethyst Shadow e Amber Jungle – che sono allo stesso tempo terrosi e profondi. Il brano “Haunt Me” di Sade (in Soulwax Edit), con un remix di canti di uccelli, accompagna le eleganti falcate delle modelle.