Boho Dream: la libertà in movimento secondo Miss Bikini Luxe estate 2026

Miss Bikini Luxe collezione primavera estate 2026 - Photo courtesy of Miss Bikini Luxe
Miss Bikini Luxe collezione primavera estate 2026 – Photo courtesy of Miss Bikini Luxe

La collezione Primavera/Estate 2026 di Miss Bikini Luxe, presentata dalle stiliste Alessandra e Francesca Piacentini, celebra una femminilità libera e senza confini, raccontata attraverso tessuti impalpabili, nuance luminose e un approccio boho-chic che attraversa luoghi iconici come Saint-Tropez e Mykonos.

Miss Bikini Luxe collezione primavera estate 2026 - Photo courtesy of Miss Bikini Luxe
Miss Bikini Luxe collezione primavera estate 2026 – Photo courtesy of Miss Bikini Luxe

Al centro della narrazione, una donna musa errante che sceglie di esprimersi attraverso total look Miss Bikini Luxe: caftani gipsy, abiti lunghi e bikini sofisticati, completati da cappelli a tesa larga, borse in eco-raffia e clutch decorate a mano. La sfilata si dipana come una colonna sonora in movimento, dalle note appassionate della Carmen alla dolcezza di Vie en rose, evocando atmosfere di caffè parigini al tramonto e notti sulla Costa Azzurra, immerse nel profumo di mare e vino.

Miss Bikini Luxe collezione primavera estate 2026 - Photo courtesy of Miss Bikini Luxe
Miss Bikini Luxe collezione primavera estate 2026 – Photo courtesy of Miss Bikini Luxe
Miss Bikini Luxe collezione primavera estate 2026 - Photo courtesy of Miss Bikini Luxe
Miss Bikini Luxe collezione primavera estate 2026 – Photo courtesy of Miss Bikini Luxe

La palette SS26 gioca con tinte chiare, stampe luminose e texture pregiate: sangallo bicolor, georgette trasparente, paillettes cangianti, motivi folk ed etnici. Ogni capo racconta l’artigianalità contemporanea del brand, tra crochet, reti macramé, mussola e dettagli gioiello. La collezione si articola in tre visioni narrative — Prints, Colors, Black&White — che traducono la libertà creativa in una beach couture versatile e sartoriale, pensata per valorizzare ogni fisicità.

Miss Bikini Luxe collezione primavera estate 2026 - Photo courtesy of Miss Bikini Luxe
Miss Bikini Luxe collezione primavera estate 2026 – Photo courtesy of Miss Bikini Luxe

Tra i pezzi chiave, spiccano dress fluidi con dettagli gioiello, abiti lunghi come acquerelli sulla pelle e vestiti candidi con balze e passamaneria. La grande novità della stagione è il tubino full strass Miss Bikini, pensato per brillare dal tramonto fino a notte fonda, incarnando la diva contemporanea. Accessori artigianali, teli mare caleidoscopici e collaborazioni speciali con Lo Zoccolaio e Ciccicù completano il guardaroba, portando in passerella zoccoli reinterpretati e gioielli hand made in seta, cristalli e pietre dure.

Miss Bikini Luxe collezione primavera estate 2026 - Photo courtesy of Miss Bikini Luxe
Miss Bikini Luxe collezione primavera estate 2026 – Photo courtesy of Miss Bikini Luxe

Miss Bikini Luxe SS26 celebra donne che reinventano sé stesse ogni giorno: eleganti e ribelli, creative e autentiche, orgogliose della propria unicità. Ispirata a icone come Brigitte Bardot e Jane Birkin, la collezione evoca libertà, passione e amore rinnovato, invitando ogni donna a camminare con fierezza nella propria pelle e a vivere ogni look come un passo verso un orizzonte da protagonista.

