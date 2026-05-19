Al centro della collezione si trova il linguaggio che Burton ha definito sin dal suo arrivo in Givenchy: taglio, sartorialità e silhouette

Givenchy collezione autunno inverno 2026 2027 – Photo courtesy of Givenchy

“Come possiamo ritrovarci nel mondo in cui viviamo?” Con questa domanda, Sarah Burton apre un nuovo capitolo per Givenchy, costruito su riflessione, istinto e sulla forza in continua evoluzione della femminilità contemporanea. La sua terza sfilata prêt-à-porter donna per la Maison diventa non solo un’esplorazione di silhouette e savoir-faire, ma anche una meditazione sull’identità – sui molti modi in cui le donne attraversano il mondo restando profondamente sé stesse.

Al centro della collezione si trova il linguaggio che Burton ha definito sin dal suo arrivo in Givenchy: taglio, sartorialità e silhouette. Questa stagione, però, quelle fondamenta vengono ribaltate. Le forme cambiano inaspettatamente, come catturate a metà movimento, rivelando il flusso creativo spontaneo tra l’atelier e la donna che abita gli abiti.

Givenchy collezione autunno inverno 2026 2027 – Photo courtesy of Givenchy

La collezione si sviluppa attraverso una tensione naturale tra disciplina e libertà. La precisione sartoriale appare netta e controllata, mentre il drappeggio si muove con una sensualità fluida. Insieme, queste forze opposte danno vita a un guardaroba profondamente vivo, capace di riflettere la realtà stratificata della femminilità moderna.

Un’atmosfera decisamente artistica attraversa l’intera sfilata. Motivi pittorici e forme scultoree evocano l’estetica dei grandi maestri del Nord Europa, donando alla collezione profondità, drammaticità e una silenziosa intensità. Un pesante mantello in raso duchesse cade sul corpo con un drappeggio ricco e teatrale, imponendosi attraverso la sua eleganza scultorea. Altrove, gli abiti da sera floreali sfilacciati introducono movimento e fragilità, bilanciando romanticismo e matericità.

Givenchy collezione autunno inverno 2026 2027 – Photo courtesy of Givenchy

Il dialogo tra struttura e spontaneità continua negli accessori e nello styling. I copricapi immaginati da Stephen Jones trasformano la semplicità in qualcosa di sorprendentemente espressivo. “Questo è il modo più naturale di coprire i capelli. Serve solo una t-shirt. Un solo twist. Ma dev’essere quella giusta, con il twist giusto”, spiega lui stesso. Il gesto appare istintivo ma allo stesso tempo intenzionale, trasformando un oggetto quotidiano in una forma intima di espressione personale.

Givenchy collezione autunno inverno 2026 2027 – Photo courtesy of Givenchy

Nel corso della collezione, Givenchy diventa uno specchio dalle molte sfaccettature. Burton presenta la femminilità non come un’idea unica, ma come qualcosa di complesso, emotivo, scultoreo e in continua trasformazione. Il passaggio dalla sartorialità rigorosa al drappeggio sensuale riflette le contraddizioni che le donne vivono ogni giorno – forza e vulnerabilità, precisione e morbidezza, sicurezza e introspezione.

Lo stesso spirito si estende all’atmosfera stessa della sfilata. L’allestimento e il cast audace rafforzano l’idea dell’individualità come forma di potere, celebrando il coraggio di esprimere apertamente la propria identità nel mondo. Nulla appare statico o immobile. Al contrario, la collezione cattura un continuo movimento – tra atelier e donna, tra costruzione ed emozione, tra interiorità ed espressione esterna.

Givenchy collezione autunno inverno 2026 2027 – Photo courtesy of Givenchy

Ciò che emerge è una visione di Givenchy profondamente radicata nella trasformazione. Burton non abbandona i codici che aveva stabilito entrando nella Maison; al contrario, li lascia evolvere naturalmente, modellati dall’istinto e dalle donne per cui sono creati. Il tailoring rimane centrale, ma oggi respira in modo diverso. Le silhouette non si limitano più a incorniciare il corpo: rispondono ad esso, si muovono con esso e ne rivelano la complessità.

Givenchy collezione autunno inverno 2026 2027 – Photo courtesy of Givenchy

Esiste anche un’innegabile intimità nella collezione. Persino nei momenti più scultorei, gli abiti mantengono una vicinanza profonda con la donna che li indossa. Il raso drappeggiato, i fiori sfilacciati, i copricapi attorcigliati – tutto appare personale, come se fosse nato da un dialogo diretto con il corpo stesso.

Givenchy collezione autunno inverno 2026 2027 – Photo courtesy of Givenchy

Con la sua sfilata Autunno/Inverno 2026 per Givenchy, Sarah Burton offre molto più di una collezione. Crea un riflesso della femminilità contemporanea in tutte le sue sfumature e contraddizioni. Attraverso sartorialità, drappeggi e bellezza scultorea, pone una domanda semplice ma profonda: come fanno oggi le donne a ritrovare sé stesse nel mondo? La sua risposta non è rigida né unica. Vive invece nell’espressione, nell’individualità e nel potere silenzioso di diventare pienamente sé stesse.