BOSS collezione Autunno Inverno 2022 2023 – Photo courtesy of Boss

BOSS approfondisce il significato del motto del marchio Be Your Own BOSS con una collezione Autunno/Inverno 2022 che decostruisce l’idea di power dressing con riferimenti al ricco patrimonio sportivo di BOSS. Presentata al Velodromo Vigorelli di Milano, la collezione prende spunto dai pezzi iconici dell’archivio BOSS e li reinventa per una nuova generazione. La nuova collezione è stata svelata davanti a un pubblico di oltre 1000 ospiti, seguita da un after party nella stessa location con DJ set di Honey Dijon e Orazio Rispo.

Ispirandosi al motociclismo, l’allestimento della location prevedeva grandi sfere di metallo, illuminate da fasci di luce grafici e laser. I motociclisti, vestiti con abiti neri personalizzati BOSS, hanno tracciato una passerella a terra con le moto, prima di entrare nelle sfere e iniziare una performance che sfida la gravità. Il risultato è stato un altro momento di grande impatto sui social media per il marchio, che continua a rivolgersi a un pubblico più giovane e più globale nell’ambito della sua strategia di crescita.

BOSS collezione Autunno Inverno 2022 2023 – Photo courtesy of Boss

Consapevole che i consumatori digitali vogliono acquistare i look appena visti in passerella, BOSS ha scelto di continuare con l’approccio del “See now, buy now” già sperimentato per le sfilate BOSS x Russell Athletic e Dubai dello scorso anno.

Le star della campagna BOSS Naomi Campbell, Future, Khaby Lame, Anthony Joshua e Alica Schmidt hanno partecipato allo show, insieme ad Ashley Graham, Jordan Barrett, Big Matthew, Adut Akech. Presenti allo show anche gli ambassador del marchio Lee Minho, e Laura Harrier insieme a J Balvin, Bella Thorne, Ross Butler, Patrick Schwarzenegger, Tinashe e Tenoch Huerta. e gli influencer Younes Zarou, Blake Gray, Akamz Twenty, Bella Poarch, Chase Hudson, Zach King e Ox Zung.

BOSS collezione Autunno Inverno 2022 2023 – Photo courtesy of Boss

La sfilata Autunno/Inverno 2022 è stata trasmessa in livestreaming su diverse piattaforme e su hugoboss.com, con articoli immediatamente acquistabili attraverso il livestream in 13 paesi europei. Nel Regno Unito, BOSS è stato anche il primo marchio premium a consentire ai follower di acquistare direttamente dal suo livestream su TikTok, utilizzando la nuova funzione TikTok Shop.

BOSS collezione Autunno Inverno 2022 2023 – Photo courtesy of Boss

“Il nostro archivio è il cuore pulsante di BOSS e dell’eredità del marchio“, afferma Marco Falcioni, Senior Vice President Creative Direction di HUGO BOSS. “Ci siamo ispirati ad alcune immagini iconiche delle campagne BOSS degli anni ’90 per esplorare i nostri abiti nei decenni passati e per chiederci: come possiamo catturare l’atmosfera di potere di questi capi per una nuova generazione? Questa stagione siamo stati attratti dall’idea di soft power. Un abbigliamento che non sia uno scudo inflessibile attorno a chi lo indossa, ma piuttosto un’espressione di individualità e libertà “.

BOSS collezione Autunno Inverno 2022 2023 – Photo courtesy of Boss

Piuttosto che concentrarsi su un particolare look chiave, il marchio presenta una varietà di silhouette per l’Autunno/Inverno 2022, invitando i clienti a scegliere i pezzi più affini alla loro personalità. Attingendo all’ esperienza sartoriale o per giocare con la silhouette, il tessuto e le proporzioni, la collezione offre varie interpretazioni dell’originale power suit, da quella sciancrata a quella più scultorea.

BOSS collezione Autunno Inverno 2022 2023 – Photo courtesy of Boss

In questa nuova era, l’idea di potere è multiforme e la forza nasce dalla morbidezza. I capi classici che hanno incarnato l’emancipazione negli anni passati – la tradizionale giacca da completo o i pantaloni da moto in pelle – vengono rielaborati in forme fluide e materiali delicati.

Le morbide tonalità del carbone, del crema e del marrone si uniscono ai tradizionali colori BOSS come il nero, il bianco e il color cammello.

BOSS collezione Autunno Inverno 2022 2023 – Photo courtesy of Boss

L’evoluzione del logo BOSS segnala anche la determinazione del marchio a non rimanere mai fermo e a mettersi continuamente in discussione.