Tod’s sfilata donna primavera estate 2025

Tod’s collezione donna primavera estate 2025 – Photo courtesy of Tod’s

Tod’s celebra l’Intelligenza Artigianale, valorizzando l’individuo e ricordandoci che, al di là di ogni innovazione, dietro ogni prodotto ci sono il sapere e le mani di chi lo ha creato. L’artigianalità e l’eccellenza del Made in Italy, da sempre valori imprescindibili per Tod’s, dialogano costantemente con la ricerca e la sperimentazione.

Photo courtesy of Tod's

Questi valori sono espressi attraverso l’opera dell’artista Lorenzo Quinn, noto per le sue monumentali sculture di mani in gesso: due mani che stringono fasce di cuoio incrociate, simbolo dell’eccellenza artigianale e del saper fare italiano, realizzate per la sfilata Tod’s donna primavera-estate 2025.

Photo courtesy of Tod's

Per l’estate 2025 di Tod’s, il Direttore Creativo Matteo Tamburini presenta una collezione ispirata a un viaggio lungo le coste del Mediterraneo, dove la tradizione incontra il lusso discreto e la funzionalità, emblemi dello stile di vita italiano. Materiali pregiati e una sofisticata lavorazione artigianale danno vita a un guardaroba rilassato, con forme e volumi che incarnano un’eleganza senza tempo, accompagnando la donna Tod’s nella sua vita quotidiana.

Photo courtesy of Tod's

L’iconico trench, in cotone e in pelle, assume nuovi volumi fluidi in varie lunghezze, mentre la giacca a vento è proposta in cotone resinato o in leggerissima nappa. Giacche e camicie in crêpe melange danno vita a capi sartoriali, come il completo che abbina una giacca cropped a pantaloni slim in diverse tonalità. La palette si concentra su toni naturali, ispirati alla pietra, alla sabbia, al bronzo e ai colori vibranti dei paesaggi italiani: il verde dei prati, il blu del mare e il rosso della terra.

Photo courtesy of Tod's

L’iconica scarpa Gommino rimane il pezzo forte della collezione nel modello “guanto”, dove una serie di anelli si combinano per creare un nuovo dettaglio distintivo, in una ricca versione in pelle lavorata, interamente intrecciata a mano. La versione zoccolo è disponibile in pelle spazzolata e pregiata. La gamma di sandali presenta l’accessorio “Barretta”, dove una sottile fascia metallica arricchisce la calzatura estiva per eccellenza.

Photo courtesy of Tod's

L’artigianato ispirato alla selleria e i materiali esclusivi definiscono la collezione di borse. Alla famiglia Di Bag Folio, disponibile anche nella versione Hobo in vitello spazzolato, si aggiunge la Di Bag Swing, caratterizzata da tonalità bronzo e ocra. Il nuovo dettaglio distintivo di Tod’s è rappresentato dai modelli Barretta, impreziositi da una sottile fascia metallica che, nelle versioni a spalla e a secchiello, evoca una sensazione di leggerezza e semplicità.