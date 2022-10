Subito dopo la conclusione della sfilata di Chanel (non priva di drammi tra le moltissime invitate…) ecco le modelle all’uscita, come fosse l’ultimo giorno di scuola.

Modelle da Chanel Estate 2023 – Paris Fashion Week. Foto Charlotte Mesman

Le modelle di Chanel, quelle che hanno sfilato alla Paris Fashion Week primavera estate 2023, si riversano sullo stradone pochi minuti dopo la conclusione della sfilata di presentazione della collezione. Sono molte, moltissime, e si mescolano tra le moltissime influencers, giornaliste, curiosi, fotografi e quant’altro. Una grande massa di gente che si sposta lentamente dalla location della sfilata e si dirige verso la fermata della metropolitana più vicina.

Una sfilata non priva di drammi, per le invitate che abituate a presentarsi all’ultimo momento (fa chic, e chi arriva più tardi è più in gamba, almeno così la pensano loro…) che si sono viste sbattere letteralmente la porta in faccia. A nulla sono valse preghiere, scuse, giustificazioni… alle 10:30 le porte sono state chiuse ed abbiamo assistito alla triste sfilata (fumanti dalla rabbia e dalla delusione) di giornaliste molto note nell’ambiente, influencers altrettanto se non ancora più note, e semplici invitate.

La prossima volta impareranno a presentarsi in orario, è stato il commento più sentito nel gruppo folto di fotografi. A parziale (per essere buoni) giustificazione segnaliamo che la metropolitana era stata bloccata ed aveva avuto un grosso problema, dicono a causa di una borsa incustodita che aveva fatto scattare l’allarme. Ma forse non era questo il motivo. Né del blocco della metropolitana, né del ritardo delle ‘addette ai lavori’. E non è che la cosa ci interessi più di tanto.

Escono le modelle, dicevamo, e i fotografi iniziano con il loro lavoro, contando sulla collaborazione di quelle che non hanno fretta di fuggire. Ecco il risultato del lavoro del team di Adversus, che tra foto e video ben rappresenta l’atosmosfera e i volti più o meno noti delle protagoniste della sfilata. Ultimo giorno di sfilate a Parigi, il circo chiude per questa stagione. Arrivederci al prossimo giro di giostra…

