L’acconciatura con treccia di Marie Gaguech un trend capelli per il 2025

L’acconciatura con treccia un trend capelli per il 2025 – Photo Charlotte Mesman

Con centinaia di migliaia di followers su TikTok, Marie Gaguech è un nome in ascesa nel mondo della moda. Nata il 23 ottobre 2000, questa influencer francese ha oggi 24 anni ed è nota per i suoi look street style di grande impatto.

Marie Gaguech combina in modo unico elementi vintage e moderni nelle sue scelte di moda. Con le sue sopracciglia decolorate e i suoi capelli arancioni, attira immediatamente l’attenzione. Le sue scelte di abbigliamento, spesso in rosso fuoco, arancione tenue e rosa tenue, si abbinano perfettamente al colore dei suoi capelli.

Il suo stile è caratterizzato da:

– Gioielli vistosi

– Disegni audaci sulle unghie

– Stampe animalier

– Combinazioni di colori sorprendenti

– Un mix di articoli vintage e di lusso

Una trendsetter alla Settimana della Moda di Parigi 2025

Alla Settimana della Moda di Parigi dell’11 marzo 2025 da Miu Miu, Marie Gaguech ha dimostrato ancora una volta perché è conosciuta come una trendsetter. Il suo outfit consisteva in una gonna al ginocchio in pelle scamosciata, una giacca rosa e una camicia grigia con colletto bianco, un tipico look Miu Miu. Come sempre, aveva le sopracciglia sbiancate, l’ombretto rosa e un trucco ispirato all’anno 2000, con un lip liner e un rossetto marrone. Ma ciò che spiccava davvero era la sua acconciatura.

Ha portato i capelli in due trecce basse posate sulla testa come una corona, uno stile classico che si adatta perfettamente a un outfit contemporaneo.

Come realizzare la sua acconciatura da sola

Volete provare anche voi questa acconciatura? È semplice:

1. Fate una riga centrale a metà testa e dividete i capelli in due sezioni.

2. Intrecciate ogni sezione in basso e fissate le trecce.

3. Quindi disponetele sulla testa come una corona per un effetto super cool.

Con questi passaggi potrete creare senza fatica un look classico e moderno allo stesso tempo, proprio come fa Marie Gaguech.

Charlotte Mesman per ADVERSUS