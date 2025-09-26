FENDI Primavera Estate 2026: Un’estate di leggerezza e colore

La collezione Primavera/Estate 2026 di FENDI, sotto la guida creativa di Silvia Venturini Fendi, è un inno alla leggerezza, al colore e a un’eleganza romantica che

Collezione FENDI Donna e Uomo Primavera/Estate 2026 – Photo courtesy of FENDI

La collezione Primavera/Estate 2026 di FENDI, sotto la guida creativa di Silvia Venturini Fendi, è un inno alla leggerezza, al colore e a un’eleganza romantica che si intreccia con l’artigianato d’eccellenza. Immaginata come un’estate futura, la sfilata trasporta il pubblico in un universo caleidoscopico dove la sensualità si esprime attraverso geometrie di colore e silhouette essenziali, in un continuo gioco di pieni e vuoti.

«Si tratta di un senso di leggerezza e colore che incontra un’eleganza romantica», dichiara Silvia Venturini Fendi. «Non è una definizione univoca, ma una fluidità tra vita quotidiana e artigianato d’eccellenza. Gesti semplici che celano complessità».

Collezione FENDI Donna e Uomo Primavera/Estate 2026 – Photo courtesy of FENDI

Il set, ideato dal designer Marc Newson, accoglie la collezione con un campo cromatico pixellato, un’onda visiva che dialoga con le creazioni in passerella. Le silhouette, essenziali ma trasformative, reinterpretano archetipi classici attraverso un’estetica che Silvia Venturini Fendi definisce “FENDI-zzata”: un processo di decostruzione e ricostruzione che gioca con l’intimità del dentro-fuori. I volumi misurati avvolgono il corpo con tessuti texturizzati, trasparenti e luminosi, pensati per avventure urbane.

La palette cromatica è un’esplosione di vitalità: dai bianchi decisi ai gialli solari, dal turchese al vermiglio, dal bubblegum al corallo, fino a delicati pastelli e neutri terrosi, creando un sistema policromatico che alterna colori primari, tonalità succose e contrasti vivaci.

Collezione FENDI Donna e Uomo Primavera/Estate 2026 – Photo courtesy of FENDI

La collezione Donna e Uomo si fondono in un dialogo condiviso, dove elementi come bretelle, corsetteria e linguette colorate sottolineano giacche e incorniciano gonne. La sartorialità morbida si intreccia con lo sportswear, dando vita a capi animati da zip, coulisse e doppie facce. Le stampe impressioniste, che sbocciano su strati iridescenti, si alternano a ricami di margherite rugiadose e motivi “sunny side flowers” scolpiti con ironia.

Collezione FENDI Donna e Uomo Primavera/Estate 2026 – Photo courtesy of FENDI

Tra i capi iconici troviamo blazer corti, ampi cappotti di cotone, colletti in organza e polsi arricciati su bomber o gonne a balze con dettagli a sirena. La camicia maschile si reinventa in bluse con pettorina smoking, minigonne a pieghe irregolari e abiti chemisier dalla linea slanciata. Materiali come organza trasparente, seta a maglia intrecciata, pelli traforate e jacquard trasparenti definiscono un guardaroba modulare e rilassato, capace di celare e rivelare con disinvoltura.

L’artigianalità di FENDI brilla nei dettagli: ricami a disco lucidi che evocano pois, minuscoli bouquet dipinti su guipure floreale cartoon e motivi a margherita che animano shearling e cappotti “plush” dal sapore nostalgico. La collezione celebra la dualità tra struttura e morbidezza, con pannelli contrastanti, jersey a due toni e pelli traforate che esaltano la versatilità dei capi.Gli accessori, veri protagonisti della stagione, incarnano innovazione e ironia.

Collezione FENDI Donna e Uomo Primavera/Estate 2026 – Photo courtesy of FENDI

La nuova borsa FENDI Collier, con il suo design a sacchetto arricciato su un manico gioiello con dettagli FF, richiama una collana di perle, mentre la FENDI Hobo, profilata in Selleria, si distingue per un pompon scorrevole in pelle. Icone come la FENDI Baguette e la FENDI Spy tornano in maglia di seta a trecce, mentre le nuove versioni della FENDI Peekaboo si arricchiscono di gabbie floreali trasparenti in perline, tasche ricamate di paillettes o intrecci a cestino in pelle.

Collezione FENDI Donna e Uomo Primavera/Estate 2026 – Photo courtesy of FENDI

La spaziosa FENDI Way, dalla forma trapezoidale decostruita, si veste di suede e pelle in colori accesi con rifiniture minimali.Ai piedi, i sandali sling-back FENDI Arco con tacco a blocco ricurvo si distinguono per inserti in maglia tecnica, cordoncini in pelle e catene, in dialogo con mocassini a reticolo e stringate leggere da uomo.

I gioielli, disegnati da Delfina Delettrez Fendi, completano la collezione con bracciali in oro filigranato, pendenti in oro e smalto, ear cuff smaltati e orecchini FF a corallo, accanto a occhiali aviator a forma di gatto con charm pompon in pelle, per un lusso giocoso e raffinato.