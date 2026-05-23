Dior Cruise 2027 – Photo courtesy of Dior

Christian Dior ha sempre compreso il potere seduttivo del cinema. Per la Cruise 2027, quella fascinazione duratura per il grande schermo occupa il centro della scena in una collezione che traccia un filo luminoso tra il passato glorioso della Maison e la mitologia dorata di Los Angeles. Il punto di partenza è cinematografico quanto basta: una giacca di Haute Couture della Primavera Estate 1949, indossata da Marlene Dietrich nel film di Alfred Hitchcock Paura in palcoscenico, un capo che porta nelle sue cuciture tutto il peso del glamour e dell’intrigo della vecchia Hollywood.

Una lettera d’amore a Los Angeles

Dior Cruise 2027 – Photo courtesy of Dior

Il papavero californiano fiorisce discretamente attraverso la collezione come secondo simbolo guida, e i motivi floreali — un ritornello ricorrente nel vocabolario visivo della Maison — si intrecciano tra i look con quella frequenza naturale che sembra meno decorazione e più devozione. La Cruise 2027 di Dior è, nel profondo, un sogno delle personalità creative di LA: assolata, stratificata e viva dell’elettricità particolare di una città che ha sempre saputo confondere il confine tra arte e vita.

Texture, artigianato e l’arte del vestire

Dior Cruise 2027 – Photo courtesy of Dior

Il guardaroba femminile è costruito su contrasti profondamente meditati. Le giacche in lana bouclé arrivano con polsini sfrangiati — un ammorbidimento intenzionale della struttura che evoca una disinvoltura californiana e rilassata senza rinunciare al rigore della couture. I vestiti da sera in pizzo ricamato portano il dramma silenzioso di un ruolo da protagonista, mentre le sciarpe patchwork e i cappotti in montone aggiungono calore e uno spirito bohémien alla collezione. Ogni pezzo si legge allo stesso tempo come costume e come abito, e questa è precisamente la tensione che Dior ha sempre saputo mantenere.

L’uomo di LA sale alla ribalta

Dior Cruise 2027 – Photo courtesy of Dior

Il menswear riceve il giusto spazio in questa collezione, e il risultato è un guardaroba tanto meditato e ricco di carattere quanto la sua controparte femminile. Gli abiti in paillettes catturano la luce con una sicurezza senza riserve, mentre le camicie pigiama abbinate a pantaloni in pelle trovano un equilibrio tra comodità e carattere che è interamente, riconoscibilmente californiano.

Un momento di grande rilievo arriva con una serie di camicie americane archetipiche realizzate in collaborazione con il leggendario artista Ed Ruscha, in cui ogni pezzo incorpora elementi tratti dalla sua opera esistente. È un incontro tra due iconici linguaggi visivi — quello di Dior e quello di Ruscha — che eleva il prêt-à-porter al rango di arte indossabile.

Dior Cruise 2027 – Photo courtesy of Dior

Nuove silhouette per un nuovo capitolo

Gli accessori raccontano la propria storia di evoluzione. L’iconica borsa Saddle riceve un aggiornamento più essenziale, la sua forma familiare affinata per un nuovo capitolo. Una silhouette a secchiello con il Médaillon Dior entra nella collezione insieme a una borsa a spalla con una base a mezzaluna distintiva, ampliando l’offerta della Maison con forme che sembrano allo stesso tempo fresche e profondamente radicate nei codici Dior.

Dior Cruise 2027 – Photo courtesy of Dior

Le scarpe, nel frattempo, sono animate da fiori e paillettes — piccoli gesti gioiosi che riportano a terra i temi centrali della collezione, letteralmente, a ogni passo.