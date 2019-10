Camryn è la nostra nuova modella di copertina. Una ragazza molto bella, giovane e buffa. Abbiamo incontrato Camryn a Milano, dove è rappresentata da The Wolves model Management, e dove abbiamo realizzato il servizio fotografico, e girato il breve video. Lavorare con Camryn è stato molto piacevole perché parla molto volentieri, e oltre a chiacchierare del più e del meno ci siamo capiti subito molto bene sul set fotografico. E perché è molto bella, naturalmente.

THE WOLVES MODEL MANAGEMENT

Come ti chiami e da dove vieni? Ciao, mi chiam Camryn Pekula, vengo dagli Stati Uniti. Omaha, nel Nebraska.

Quanti anni hai? Ho 19 anni.

Quale è la tua agenzia a milano? La mia agenzia a milano è The Wolves.

Cosa ti piace del lavoro di modella? Mi piace viaggiare, mi piace sentirmi bella, mi piace incontrare persone nuove da tutto il mondo. Mi piace sfilare in passerella.

E cosa invece non ti piace così tanto? A volte non è facile pianificare il futuro, a volte il programma è last minute, e questo non è sempre divertente, ma va bene così…

Camryn e lo Yoga. Hai preso lo Yoga molto seriamente… Sì, sto per diventare una certified Yoga instructor, e sono molto contenta di questo, penso che lo Yoga sia un ottimo modo per allenare il corpo e schiarire la mente.

Camryn e lo shopping…? Adoro lo shopping, naturalmente, ma penso che preferisco fare acquisti da casa assieme alla mia nonna. La moda è incredibile, mi piace guardare le foto e tutto il resto ma non direi di essere la persona più ferrata sul mondo della moda, mi piace farne parte quando posso.

Quale è il tuo stile personale? Diciamo che mi vesto in maniera alternativa, molto nero, colori scuri, penso di aver cambiato un po’ il mio stile ultimamente, quindi a volte mi vesto in maniera un po’ più professionale, giacca, pantaloni, scarpe. A volte però mi piace indossare stivaletti in pelle o scarpe da tennis giganti, skinny jeans con cintura, un po’ rock, un po’ punk…

