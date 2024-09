Ferragamo collezione primavera estate 2025 – Photo courtesy of Ferragamo

Per la Primavera-Estate 2025, Maximilian Davis esplora il legame tra Ferragamo e il mondo del balletto, celebrandone l’eleganza espressiva e trovando nuove simmetrie tra la propria storia personale e quella del brand.

Ferragamo collezione primavera estate 2025

Un momento intimo tra Salvatore Ferragamo e la ballerina e antropologa Katherine Dunham; Rudolf Nureyev che indossa scarpe da ballerina Ferragamo su misura negli anni ’80. Nella Firenze di metà secolo, un uomo con gesto delicato aiuta una donna di colore ad indossare le scarpe; la sessualità liberata di un’icona radicale. Scatti realizzati nel tempo e ora distillati nella loro essenza. La libertà espressa attraverso il guardaroba.

Ferragamo collezione primavera estate 2025

“Ho sempre incorporato diverse epoche storiche nel mio lavoro – epoche in cui posso riconoscere me stesso e il mio Heritage” dichiara Davis. “Ho cercato delle somiglianze con Ferragamo, e la bellezza di questo marchio è che ci sono così tante storie diverse con cui ci si può relazionare. Ogni scarpa ha un suo significato. Ogni scarpa ha una storia”.

Ferragamo collezione primavera estate 2025

Il vocabolario visivo di Ferragamo unisce lo spirito ballettistico di diversi decenni. I costumi da danza ispirano i capi in cashmere e cotone seconda pelle, stratificati, attorcigliati e annodati, mentre la libertà di movimento si materializza attraverso silhouette amplificate come gli opera coat e gli abiti parachute in nylon di seta, suede e organza. Il guardaroba degli anni ’80 di Nureyev informa le tute tecniche e i tagli sartoriali over. Il glamour di Dunham di metà secolo si materializza attraverso ricami di paillettes modernizzati attraverso una finitura in resina.

Ferragamo collezione primavera estate 2025

La collezione è anche infusa con l’energia dei Caraibi: dal denim sfrangiato e stone washed alle forme organiche e ai mocassini in gomma. Le finiture naturali si contrappongono alla purezza della collezione; linee asimmetriche fondono romanticismo e audacia.

Ferragamo collezione primavera estate 2025

Le espressioni dei codici di Ferragamo sono discrete e onnipresenti: la pelle artigianale, al cuore della Maison, si presenta con Gancini intrecciati in modo elaborato, mentre il monogramma è interpretato in una linea sostenibile di denim jacquard stone washed e borse a tracolla con motivi traforati.

Ferragamo collezione primavera estate 2025

Tra le calzature, l’evoluzione della décolleté dal tacco ricurvo Eva e un nuovo sandalo grafico sono definiti da lacci in seta opaca che si avvolgono intorno alla caviglia, e si connettono all’ispirazione ballerina della collezione in chiave minimalista e moderna. Infine, mules in tessuto jacquard decorate con frange e booties geometrici sono l’evoluzione di un modello di archivio degli anni ‘40.

Negli accessori si svela la silhouette di una borsa in pelle che si piega delicatamente su sé stessa, chiusa da una spilla con Gancini in metallo. L’iconica Hug Bag si ammorbidisce e ricostruisce con un manico singolo e una struttura delicata, declinata anche in versione clutch. La borsa Foulard trae la sua forma dai drappeggi delle sciarpe, così come la hobo con catena in pelle Gancini.