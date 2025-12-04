Ciuffi scolpiti con un tocco “greasy”: gli hairstyle uomo per il 2026

Ciuffi scolpiti con un tocco “greasy”: gli hairstyle maschili definitivi per il 2026 secondo Lacoste – Photo Charlotte Mesman

Alla sfilata Lacoste per la primavera/estate 2026 abbiamo assistito al ritorno del classico “ciuffo”, il ciuffo alla rockabilly, reinterpretato però in chiave ultramoderna e decisamente più greasy. Dimenticate i pompadour rigidi di un tempo: in passerella gli hairstylist hanno trasformato la tradizionale cresta lucida in acconciature perfettamente controllate, con una dose calibrata di sfacciata sicurezza.

L’ispirazione: lo spogliatoio dopo un match di tennis intenso

Per la nuova collezione Lacoste, la designer Pelagia Kolotouros ha attinto all’energia grezza di un incontro di tennis — ma vista dopo il punto decisivo, nello spogliatoio. L’idea? Modelli che sembrano arrivare non dalla passerella, bensì dal campo: sudati, trionfanti, con capi che conservano quella lucidità umida che sa di sforzo appena compiuto. Le trackpants lucide si appiccicano alle gambe, le polo sbottonate svelano un accenno di torso, le giacche in pelle brillano come intrise di sudore. È un’estetica maschile, ruvida e irresistibile: hai appena vinto, ma non hai ancora fatto la doccia.

La stessa vibrazione si ritrova anche al femminile: modelle con acconciature dalla finitura greasy, come se avessero appena giocato il loro personale Grand Slam.

Il ciuffo greasy: slick, preciso, imbattibile

Basta osservare le foto backstage per capirlo subito: questi ciuffi hanno un look deciso, ma sono sorprendentemente facili da ricreare a casa.

La base è una riga laterale bassa e netta. Poi, una generosa quantità di prodotto: pomata o cera per la classica finitura greasy, oppure una combinazione di gel extra strong e qualche goccia d’olio per ottenere una texture umida e leggermente appiccicosa.

Si pettinano le ciocche frontali dal lato più lungo verso l’alto, creando una cresta morbida e dinamica, mentre il resto dei capelli viene tirato all’indietro. Sempre con il pettine, mai con le dita: le righe lasciate dai denti sono parte integrante del look. Il lato più corto può essere portato all’indietro in modo pulito o con un accenno di movimento. Le orecchie devono restare scoperte per una silhouette nitida e affilata — un dettaglio che, paradossalmente, aggiunge un tocco di intimità, come se l’uomo dietro la cresta lasciasse intravedere un piccolo segreto.

Per una versione rapida: pettina i capelli bagnati all’indietro con un gel strong, poi aggiungi una goccia d’olio per la brillantezza. Le orecchie scoperte rimangono fondamentali: rendono il look fresco e valorizzano la linea della mandibola. Durante il giorno puoi mantenere i capelli ordinati e lontani dal viso; la sera, lascia che il ciuffo si liberi un po’ e trasformalo in un vero statement.

Charlotte Mesman per ADVERSUS