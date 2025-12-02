Tendenze capelli donna 2026: prodotti in vista e il ritorno del look “greasy hair”

Tendenze capelli donna 2026 – Photo Charlotte Mesman

Nelle ultime stagioni, le passerelle hanno celebrato il wet look in molte sfilate. Il gel è tornato protagonista: serve a modellare i capelli aderenti alla testa, regalando quella texture elegante e leggermente bagnata. Ma alla sfilata di Coperni per la primavera-estate 2026, gli hairstylist hanno fatto un passo oltre. L’accento non era più sulla brillantezza sofisticata, bensì su un effetto quasi oleoso: i capelli apparivano spessi, stratificati e volutamente “untuosi”, come se non fossero stati lavati per giorni… tre, cinque!

Carewear: la moda che si prende cura di te

Tendenze capelli donna 2026 – Photo Charlotte Mesman

Per capire meglio il contesto: la sfilata Coperni P/E 2026 ha presentato una fusione tra tecnologia e benessere del corpo umano, espressa nella nuova sublinea C+: capi trattati con pre- e probiotici attivati dal calore corporeo. I designer Sébastien Meyer e Arnaud Vaillant l’hanno definita “carewear”. L’intera esperienza della sfilata era un rituale curativo: gli ospiti in cerchio sotto luci circadiane, la musica di Kate Bush in sottofondo. Il messaggio era chiaro: questa è moda che non solo si indossa, ma che si prende cura di chi la indossa.

Gli hair look

Tendenze capelli donna 2026 – Photo Charlotte Mesman

Questa attenzione al corpo e al suo ritmo naturale si rifletteva anche nella bellezza: capelli e make-up. I capelli delle modelle erano pettinati all’indietro con prodotti visibilmente applicati: texture morbide, leggermente oleose, che aderivano e si intrecciavano tra loro.

Tendenze capelli donna 2026 – Photo Charlotte Mesman

Alcune modelle avevano i capelli tirati via dal viso, altre conservavano la loro naturale texture riccia, ma in ogni caso il prodotto era evidente. In alcuni casi, le ciocche attorno al viso apparivano volutamente unte e disordinate. Lo styling rispettava però sempre un principio di pulizia: i capelli erano tenuti lontani dal volto per un look fresco e ordinato, talvolta fissati con una lunga molletta dietro l’orecchio. Sul retro, le lunghe ciocche cadevano in fili sottili e oleosi, sciolti o leggermente raccolti, mai troppo rigidi.

Il make-up look

Tendenze capelli donna 2026 – Photo Charlotte Mesman

Il make-up era minimale, con una cura particolare per la pelle. Niente rossetti appariscenti o ombretti vistosi: solo incarnati luminosi, un velo di mascara e sopracciglia naturali ma definite. Carewear in versione beauty.

La morale

È il momento di sperimentare prodotti per capelli visibili e, allo stesso tempo, nutrienti. Una pomata corposa, un leave-in conditioner o qualche goccia di olio distribuiti a vista sui capelli sono tutto ciò che serve per ricreare il look Coperni a casa. Il risultato? Capelli felici, sani e… greasy è il nuovo pulito. Accettatelo.

Charlotte Mesman per ADVERSUS