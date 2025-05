Tendenze capelli uomo estate 2025. Acconciature d’impatto per i più coraggiosi – Photo Charlotte Mesman

Nel dinamico mondo della moda e del grooming maschile, le acconciature giocano un ruolo cruciale nell’esprimere lo stile e l’identità personale. Per l’estate 2025, il taglio a vaso di fiori, un’interpretazione moderna del classico taglio a scodella, sembra destinato a diventare un’altra tendenza di spicco per gli uomini che osano distinguersi. Vediamo anche stili che sembrano derivare da questo taglio.

Il taglio a vaso di fiori

Il taglio a vaso di fiori deve il suo nome alla sua forma, come se un vaso di fiori fosse stato posto sulla testa e i capelli tagliati sotto. In precedenza, decenni fa, era uno stile pratico, spesso auto-tagliato, ma in seguito ha acquisito un’immagine negativa, associata alla semplicità o alla povertà.

Tendenze capelli uomo estate 2025. Acconciature d’impatto per i più coraggiosi – Photo Charlotte Mesman

Grazie a icone come i Beatles, è tornato in auge negli anni ’60 e di recente sta tornando di moda. Per il 2025, questa acconciatura, che abbiamo visto anche sulle passerelle dell’autunno inverno 2024 2025, sembra destinata a continuare. Non diventerà mai super-popolare, perché questa acconciatura è semplicemente troppo audace per esserlo, ma se siete persone audaci potrebbe fare al caso vostro.

Diversi stili

Esistono diversi stili che si rifanno al classico taglio a vaso di fiori (bowl cut). Vedi anche le nostre foto.

Versione classica: la forma rotonda a vaso di fiori è caratteristica. Questa acconciatura ha un aspetto ordinato e retrò.

la forma rotonda a vaso di fiori è caratteristica. Questa acconciatura ha un aspetto ordinato e retrò. Versione moderna: frange voluminose con capelli più lunghi all’indietro, ideale per chi osa sperimentare.

frange voluminose con capelli più lunghi all’indietro, ideale per chi osa sperimentare. Versione messy: meno elegante, con un look casual e strutturato, per un’atmosfera rilassata e meno dichiarata.

Tendenze capelli uomo estate 2025. Acconciature d’impatto per i più coraggiosi – Photo Charlotte Mesman

La classica acconciatura a vaso di fiori, con i capelli più corti sulla nuca, offre una finitura lucida e senza tempo. Per gli uomini con i capelli lisci che osano portare un’acconciatura “vera”, la variante con frangia lunga e capelli che si allungano gradualmente verso la parte posteriore è un’opzione, mentre la versione messy offre un equilibrio tra audace e casual, adatto a diverse texture di capelli.

A chi è adatta questa acconciatura

L’acconciatura a vaso di fiori non è adatta a tutti. Richiede fiducia in se stessi e si adatta soprattutto agli uomini più giovani e alla moda che vogliono distinguersi. Questi tagli di capelli sono adatti a un look giovanile e spigoloso, popolare tra coloro che vogliono farsi notare. Per l’estate 2025, sembra probabile che questo trend capelli uomo si basi sui precedenti ritorni di tendenza, con un’attenzione particolare all’individualità e all’espressione unica.

Tendenze capelli uomo estate 2025. Acconciature d’impatto per i più coraggiosi – Photo Charlotte Mesman

Per inciso, è una pura coincidenza che i signori nelle nostre foto abbiano tutti i capelli rossi. O forse questi signori, proprio perché hanno questo colore di capelli, hanno più coraggio?

Cura e styling

Il taglio a vaso di fiori richiede tagli regolari per mantenere intatta la forma, soprattutto la frangia e la parte posteriore. Per le versioni moderne e disordinate, i prodotti texturizzanti, come la cera, possono aiutare a ottenere il look desiderato. È importante rivolgersi a un parrucchiere esperto che conosca le sfumature di questo stile. Per la versione classica, la scollatura deve essere ordinata ed elegante e richiede frequenti rifiniture.

Charlotte Mesman per ADVERSUS