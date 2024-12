Marco Rambaldi collezione primavera estate 2025 – Photo courtesy of Marco Rambaldi

Nitidi nella mente, le cose quelle importanti, i ricordi custoditi nascosti nei meandri del cuore, spesso ricercati e a volte l’estate rincontrati. Profumi indelebili, quei sapori che marcano l’esistenza, e la musica, che alla seconda nota fa tornare in mente un universo creato e svanito in un attimo commovente.

La piazza come luogo di incontro, è un posto che appartiene a tutti, “anche ai vagabondi”. In questo luogo speciale tra le terme romane e la torre medievale, evochiamo le nostre amiche, le nostre speranze.

Marco Rambaldi collezione primavera estate 2025 – Photo courtesy of Marco Rambaldi

Non si può evitare, risale il canale dell’animo come una marea di momenti precisi che hanno marchiato il nostro mondo per sempre. Per la collezione primavera estate 2025 Rambaldi crea una collezione che cerca di aggrapparsi al reale, alla carne, ai pilastri dell’esistenza e anche alle certezze di una quotidianità contratta dalle onde del mare.

Marco Rambaldi collezione primavera estate 2025 – Photo courtesy of Marco Rambaldi

Ritroviamo nelle stampe tavole vissute come le nostre coscienze, il benessere delle cose semplici, del buon cibo, della domenica, dei momenti conviviali. Dalle sottovesti di tulle stampato alle gonne di raso con fodera interna a vista, scopriamo un po’ della nostra intimità e del nostro pensiero.

Marco Rambaldi collezione primavera estate 2025 – Photo courtesy of Marco Rambaldi

Marco Rambaldi collezione primavera estate 2025 – Photo courtesy of Marco Rambaldi

La maglieria approfondisce i capi più rappresentativi del brand (le coste punzonate, i cuori arcobaleno o punto pizzo), per arrivare ai trompe l’oeil a metà tra il vestito e lo svestito. Gli intarsi sui maglioni e teli mare traducono manifesti pubblicitari del passato: di quegli eventi nella provincia che si ha la fortuna di conoscere, in cui una comunità anche fatta di persone con attitudini e sogni diversi, si ritrova in un momento di unità, serenità, il “Circolo Rambaldi”.

Marco Rambaldi collezione primavera estate 2025 – Photo courtesy of Marco Rambaldi