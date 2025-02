Mihara Yasuhiro autunno inverno 2025 2026 – Photo courtesy of Mihara Yasuhiro

L’approccio alla collezione Autunno/Inverno 2025 della Maison MIHARA YASUHIRO è stato quello di reinventare il nucleo dell’identità del marchio, coltivata negli ultimi 30 anni.

La sua origine risiede in una riconsiderazione del “tailoring”, un concetto percepito come lento e in contrasto con la tendenza mainstream dell’espressione veloce. La “sartorialità” nel suo senso più ampio trascende la cosiddetta sartoria da abito, anche se evoca una sorta di nostalgia polverosa. Ne deriva un abbigliamento che incarna contraddizioni figurative.

Mihara Yasuhiro autunno inverno 2025 2026 – Photo courtesy of Mihara Yasuhiro

Due blouson di taglie diverse – motivi ricorrenti nella collezione – utilizzano modelli invertiti con agganci al contrario per sottolineare paradossalmente l’essenza del tailoring. Mentre i top con maniche derivate da modelli di pantaloni convertiti esemplificano una classica tecnica decostruttivista.

Mihara Yasuhiro autunno inverno 2025 2026 – Photo courtesy of Mihara Yasuhiro

OLIVER, una nuova aggiunta alla gamma di sneaker firmate dal marchio e radicate sia nell’etica dello stilista sia nel patrimonio del marchio, nasce da una collaborazione tra General Scale. (una linea lanciata nel 2020) e il produttore italiano AUTRY. MIHARA YASUHIRO si è allineato alla filosofia di AUTRY di realizzare prodotti senza tempo, non toccati da tendenze effimere. Senza alterare la silhouette retrò dell’iconica sneaker MEDALIST di AUTRY, il duo ha reimmaginato suole invecchiate grazie a una finitura a fuoco.

Mihara Yasuhiro autunno inverno 2025 2026 – Photo courtesy of Mihara Yasuhiro

L’estetica usurata della sneaker incarna un paradosso tra passato e futuro, invitando a riflettere sull’essenza del tempo e del design.

Mihara Yasuhiro autunno inverno 2025 2026 – Photo courtesy of Mihara Yasuhiro

Questa collezione non cerca di inventare una “nuova sartoria”, ma piuttosto di rivisitarne i fondamenti. È un esercizio paradossale: rifiutare il fascino della novità per riesaminare invece gli atti primari della modellistica, del taglio e della cucitura dei tessuti. Il risultato è una riaffermazione dei contorni ben definiti del marchio e una testimonianza di un’artigianalità duratura che resiste alla prova del tempo.