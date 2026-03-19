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ADVERSUS | AUTO & MOTORI | Ferrari Amalfi Spider

Ferrari Amalfi Spider

È stata presentata la nuova Ferrari Amalfi Spider, spider V8 2+ a motore centrale-anteriore che sublima il connubio tra sportività

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Ferrari Amalfi Spider
Ferrari Amalfi Spider

È stata presentata la nuova Ferrari Amalfi Spider, spider V8 2+ a motore centrale-anteriore che sublima il connubio tra sportività contemporanea e versatilità all’interno della gamma Ferrari. Pensata per chi desidera vivere la guida sportiva senza rinunciare a comfort e stile, la Ferrari Amalfi Spider coniuga prestazioni impareggiabili e versatilità d’uso con il piacere unico della guida a cielo aperto, trasformando ogni viaggio in un’esperienza ancora più coinvolgente.

La vettura rappresenta il riferimento dello stile di vita sportivo Ferrari in configurazione open-air: una sinergia perfetta tra prestazioni, eleganza, divertimento, facilità di guida e versatilità. Con il tetto aperto, il contatto diretto con la strada e le emozioni della guida all’aria aperta diventano parte integrante dell’esperienza, senza compromettere fruibilità e comfort quotidiano.

Il progetto della Ferrari Amalfi Spider nasce dalla volontà di preservare proporzioni e volumi della Ferrari Amalfi, mantenendone la silhouette elegante e fluida anche a tetto aperto. Il soft top, scelta che esalta il carattere versatile della vettura donandole una posizione chiara e univoca all’interno della gamma del Cavallino Rampante, aggiunge possibilità di personalizzazione (quattro colori in tessuto sartoriale e due in tessuto tecnico, tra cui il nuovissimo Tecnico Ottanio); le cuciture a contrasto disponibili su richiesta sono capaci di mettere in luce l’anima sportiva e quella più elegante della vettura. Il particolare intreccio della trama tecnica produce inoltre un effetto cangiante che amplifica la tridimensionalità della tela.

La capote si apre in 13,5 secondi e può essere azionata anche in marcia fino a 60 km/h, mentre gli ingombri ridotti del tetto ripiegato dallo spessore pari a soli 220 mm permettono di massimizzare la capacità del bagagliaio: 255 litri a tetto chiuso e 172 litri a tetto aperto, con un’impostazione pensata per accompagnare la vita di tutti i giorni e i fine settimana fuori porta. L’isolamento sonoro e termico è reso possibile da un tessuto acustico a cinque strati con prestazioni termiche e di insonorizzazione allineate a quelle di un tetto rigido retrattile (RHT) Ferrari, che consente di godere del ricercato materiale di cui è composta la capote anche a tetto aperto.

L’abitacolo, come già su Ferrari Amalfi, riprende l’impostazione a doppio cockpit e l’evoluzione dell’interfaccia tra pilota e vettura: da sottolineare il volante con tasti fisici e il ritorno dell’iconico tasto di accensione, il display centrale integrato e i controlli pensati per un’interazione naturale anche nella guida più dinamica. La configurazione 2+ ne incrementa la praticità, permettendo di utilizzare i sedili posteriori per viaggiare in compagnia dei propri bambini ed estendere la capacità di carico. A completare l’esperienza, il sistema di wind deflector integrato nello schienale della panchetta posteriore e azionabile con un tasto migliora il comfort eliminando i fruscii che altrimenti entrerebbero in vettura durante la guida all’aria aperta.

Il design della vettura nasce da un’impostazione fluida e minimalista, con volumi scolpiti e superfici pulite che esprimono modernità e dinamismo. Il frontale è dominato da un’ampia presa d’aria e da un cofano lungo e scolpito che ospita il motore V8 turbo da 640 cv. Al posteriore, lo spoiler attivo integrato contribuisce alla stabilità alle alte velocità, mentre i cerchi forgiati e le finiture in fibra di carbonio completano un’estetica sportiva e sofisticata.

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