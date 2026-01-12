Paul Smith collezione autunno inverno 2025 2026 - Photo courtesy of Paul Smith

Roberto Cavalli Primavera Estate 2026: tra femminilità libera e audacia contemporanea

Roberto Cavalli Primavera/Estate 2026 – Photo courtesy of Roberto Cavalli

La passerella Roberto Cavalli per la stagione Primavera/Estate 2026 è un trionfo di luce, preziosità e libertà creativa. Sotto la direzione artistica di Fausto Puglisi, la Maison celebra il coraggio di scegliere, incarnando una femminilità audace e assolutamente contemporanea con la collezione intitolata “Gold Obsession”.

L’oro non è solo un colore: è un vero e proprio manifesto estetico. In un mondo saturo di messaggi spesso violenti o confusi, Cavalli riaccende i riflettori su valori originari del brand, trasformandoli in un bagliore metallico, seducente e irresistibile. È la celebrazione di donne consapevoli, che sanno percorrere la propria strada con equilibrio tra istinto e razionalità.

Roberto Cavalli Primavera/Estate 2026 – Photo courtesy of Roberto Cavalli

Puglisi pesca ispirazioni dall’arte e dalla storia: dalla regale Cleopatra di Elizabeth Taylor, all’eleganza disinvolta di Nan Kempner, fino alla libertà radicale di Jane Birkin a Saint Tropez. Ne nasce una collezione che trasmette immediatezza e desiderio, capace di emozionare senza ostacoli.

Roberto Cavalli Primavera/Estate 2026 – Photo courtesy of Roberto Cavalli

I tessuti sono protagonisti assoluti: fil coupé, devoré, pizzi spalmati, jersey liquidi e jacquard tridimensionali creano silhouette fluide e leggere, autenticamente femminili. Il denim, fedele al DNA del brand, si reinventa in chiave ultra glam: jeans a vita bassa, bell-bottom, spalmati, lavati o con abrasioni studiate, abbinati a camicie scivolanti e giacche maschili dai volumi generosi.

Roberto Cavalli Primavera/Estate 2026 – Photo courtesy of Roberto Cavalli

Il movimento diventa poesia con il plissé, declinato anche in trompe l’oeil nella stampa Iside, mentre il denim si trasforma per la sera, integrandosi in bustini e abiti tempestati di applicazioni luminose. Un omaggio alla couture emerge in un abito speciale, creato combinando diversi pizzi di camoscio in motivi moreschi, tra tradizione e modernità.

Roberto Cavalli Primavera/Estate 2026 – Photo courtesy of Roberto Cavalli

Icona indiscussa della Maison, il serpente domina accessori e gioielli. Avvolge tacchi e sandali, decora borse con effetti piercing e conquista le micro bag dedicate al nuovo profumo Serpentine, simbolo di energia vitale e trasformazione.

Roberto Cavalli Primavera/Estate 2026 – Photo courtesy of Roberto Cavalli

“Gold Obsession” non è solo una collezione: è un viaggio attraverso la femminilità libera, multiforme e coerente, dove ogni dettaglio parla di audacia, lusso e desiderio. Roberto Cavalli Primavera/Estate 2026 è un invito a brillare, scegliendo senza compromessi.

Roberto Cavalli Primavera/Estate 2026 – Photo courtesy of Roberto Cavalli

