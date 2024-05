Iceberg collezione moda primavera estate 2024 – Photo courtesy of Iceberg

La rigenerazione è l’energia della collezione ICEBERG Primavera/Estate 24, una rinascita radicale in onore del suo50° anniversario. E così, come il serpente cambia la muta per crescere, ICEBERG sceglie la sua stampa comechiave estetica della collezione, mentre lo stile utilitario celebra il suo heritage contemporaneo. Le silhouette sirimpiccioliscono, i costumi da bagno mostrano più pelle e i bikers conferiscono un’attitudine ad alto numero diottani.

In perfetto stile ICEBERG, ma in accelerazione verso la sua rinascita.

Iceberg collezione moda primavera estate 2024 – Photo courtesy of Iceberg

“Questo è il vero spirito di ICEBERG oggi: divertente, assoluto, sicuro di sé, forte. La pelle di serpente è ilsimbolo di una vita in costante trasformazione. Una vita da vivere al massimo senza mai fermarsi, guardandosempre avanti. I capi sono pensati per essere indossati divertendosi e per ballare fino all’alba”. Afferma ildirettore creativo James Long.

Iceberg collezione moda primavera estate 2024 – Photo courtesy of Iceberg

Tutto ha una marcia in più per ICEBERG questa Primavera/Estate 24. Le camicie nere di cotone sonocaratterizzate da cerniere lungo le maniche, mentre i pantaloni larghi da smoking le hanno sulle gambe. Il look sicompleta con un’imbracatura da motociclista in ecopelle, con stampa esotica tono su tono: un vero e propriogioco di volumi e contrasti, che attraversa la collezione ed enfatizza il concetto di rinnovamento.

Anche i top bandeau in ecopelle con stampa esotica sono personalizzati da zip sul davanti che diventano spalline,mentre le giacche bikers, anch’esse in ecopelle stampata, sono indossate con minigonne abbinate sopra costumida bagno con inserti metallici del monogramma ICEBERG all’interno di un cerchio.

Iceberg collezione moda primavera estate 2024 – Photo courtesy of Iceberg

Il motivo serpente è stampato anche su trench e biker jackets in ecopelle con dettagli sportivi e moto inspired, esono indossati con minigonne, pantaloncini al ginocchio e costumi da bagno, interi o due pezzi, sempre snakeskinprinted con il dettaglio del logo metallico.

Iceberg collezione moda primavera estate 2024 – Photo courtesy of Iceberg

Lo stile utilitario, sinonimo anch’esso di velocità, scrive la storia moderna di Iceberg puntando su gonne cargo atre tasche realizzate in quattro tonalità di kaki o in cotone bianco lunghe fino al pavimento, gilet funzionalimonocromatici, giacche safari stile sahariana, camicie verdi a maniche corte trattenute da spalline e tute dalavoro con zip sulle spalle e sulle gambe, che sottolineano appieno il fil rouge dell’energetica rinascita.

Iceberg collezione moda primavera estate 2024 – Photo courtesy of Iceberg

Gilet, gonne, maglie, tutti i capi della collezione sono impreziositi da dettagli metallici e zip. E i mini abiti neri,indossati sopra pantaloni da smoking con cerniera, presentano piccoli drappeggi, che sottolineano l’effetto mutache cambia. Anche le giacche sartoriali sono in ecopelle con tagli laser che disegnano il logo ICEBERG, mentre ipantaloni, dalla vestibilità over, sono volutamente tagliati al rovescio.

Iceberg collezione moda primavera estate 2024 – Photo courtesy of Iceberg

Gli stivali sono in pelle effetto pitone con tacco a forma di I di ICEBERG hanno le cerniere sul davanti rifinite contiretto tondo, oppure sono stivali a corsetto con tacco a I in finta pelle di serpente, mentre i sandali hanno ilcinturino alla caviglia. Infine, una envelope bag d’archivio è stata rivisitata con volumi più moderni.