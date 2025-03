Dsquared2 collezione Coed Autunno Inverno 2025 2026

In occasione del 30° anniversario del marchio, gli stilisti Dean e Dan Caten hanno presentato uno spettacolo in passerella che era in egual misura…

Dsquared2 sfilata collezione autunno inverno 2025 2026 – Photo courtesy of Dsquared2

In occasione del 30° anniversario del marchio, gli stilisti Dean e Dan Caten hanno presentato uno spettacolo in passerella che era in egual misura retrospettivo e orientato al futuro, mescolando il loro caratteristico tocco provocatorio con un cenno agli archetipi che hanno definito la loro eredità. Presentata in una location ispirata a un nightclub e pulsante di energia, questa collezione è stata una vibrante testimonianza dell’influenza duratura dei gemelli sulla moda contemporanea.

Dsquared2 sfilata collezione autunno inverno 2025 2026 – Photo courtesy of Dsquared2

Per la donna la collezione ha preso il via con un’abbagliante rivisitazione degli iconici stivali Skate, reimmaginati in uno scintillante ensemble da regina del ghiaccio che brillava sotto le luci della passerella. Questo look ha dato il tono di una stagione all’insegna dell’eccesso e dell’individualità. Un pezzo forte ha tratto ispirazione dal sud-ovest americano, con una “Dallas socialite” in un top scollato e tempestato di gioielli abbinato a un imponente cappello da cowboy: una fusione di ricchezza e fascino.

Dsquared2 sfilata collezione autunno inverno 2025 2026 – Photo courtesy of Dsquared2

Nel frattempo, una collaborazione con Vaquera ha iniettato un tocco giocoso, abbinando una felpa con cappuccio a una voluminosa gonna da ballerina e a tacchi alti fino alle cosce, un look che danzava tra l’irriverenza della strada e l’estrosità dell’alta moda. L’abbigliamento da sera, arrivato come gran finale, ha proposto abiti lunghi neri asimmetrici con audaci ricostruzioni, emanando un’eleganza dark che sembrava allo stesso tempo senza tempo e all’avanguardia.

Dsquared2 sfilata collezione autunno inverno 2025 2026 – Photo courtesy of Dsquared2

L’abbigliamento maschile ha rispecchiato questa visione, intrecciando utilità ed estro sgargiante. Un bomber oversize ha dato un tocco punk a una silhouette sartoriale pronta per l’ufficio, le cui proporzioni esagerate sono un cenno alle radici ribelli del marchio.

Dsquared2 sfilata collezione autunno inverno 2025 2026 – Photo courtesy of Dsquared2

L’influenza della collaborazione con la leggendaria rock band Kiss è emersa nelle scintillanti camicie tie-dye e nei denim disco-ball, pezzi che hanno catturato lo spirito elettrico del glam rock. Gli ensemble in pelle, ispirati da una collaborazione con il colosso motociclistico italiano Ducati, sono entrati in scena con un taglio muscoloso e ispirato ai motori, mentre i cappelli da camionista si sono trasformati senza soluzione di continuità in eleganti smoking, incarnando la capacità della collezione di stare a cavallo tra estetica grintosa e raffinata.

Dsquared2 sfilata collezione autunno inverno 2025 2026 – Photo courtesy of Dsquared2

I tessuti spaziano da paillettes scintillanti e pelle lucida a denim invecchiato e morbido velluto, ognuno scelto per amplificare la narrazione di chi lo indossa. L’abilità dei Caten nel sovrapporre i capi – si pensi ai top tagliati sulle gonne ampie o alle giacche borchiate sui pantaloni sartoriali – ha aggiunto profondità e movimento, assicurando che ogni look fosse dinamico ma coeso.

Dsquared2 sfilata collezione autunno inverno 2025 2026 – Photo courtesy of Dsquared2

Anche gli accessori hanno giocato un ruolo da protagonisti, con fibbie da cintura oversize, gioielli di grande effetto e calzature che spaziavano da stivali robusti a tacchi delicati, il tutto a rafforzare l’etica larger-than-life della collezione. Un guardaroba per chi è audace ed espressivo, per chi non ha paura di mescolare glamour e grinta o di portare la propria individualità come un distintivo.