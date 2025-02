Officine Générale sfilata collezione autunno inverno 2025 2026

Ho sempre desiderato ospitare una sfilata di moda in un caffè, un luogo strategico per osservare la gente e per osservare lo stile. Presentare le mie collezioni in un ambiente

Officine Générale collezione autunno inverno 2025 2026

È con grande piacere che vi do il benvenuto nel mio quartiere, in Boulevard Saint-Germain, a pochi metri da casa mia. Il Café Le Rouquet è stato rinnovato nel tempo, pur conservando il fascino dei suoi inizi negli anni Cinquanta. È un vero bistrot parigino, con il suo pavimento a mosaico, le sedute in Skai e le luci al neon sul soffitto. Un tipo di bar che sta scomparendo, con un’atmosfera d’altri tempi, la cui autenticità è pari solo alla sua convivialità.



Ho sempre desiderato ospitare una sfilata di moda in un caffè, un luogo strategico per osservare la gente e per osservare lo stile. Presentare le mie collezioni in un ambiente quotidiano, nel cuore della vita di donne e uomini. È stato in una terrazza vicina, seduto con il mio espresso mattutino mentre osservavo i passanti, che ho concepito questa collezione e, passo dopo passo, ho immaginato questa galleria di ritratti di tutte le età per la sfilata Autunno-Inverno 2025-2026.



L’ho progettata anche ascoltando i commenti degli amici più cari e, a volte, lo ammetto, facendo l’esatto contrario di quello che volevano… “Pierre, i tuoi pantaloni si stanno allargando, non è possibile!”. Ebbene, indovinate un po’: ho disegnato un nuovo stile ancora più largo. Si chiama Evans e già lo adoro. “Pierre, i tuoi cappotti sono troppo lunghi!”. Bene, li accorcerò così potrai vedere meglio i miei pantaloni troppo larghi… “Pierre, non sei stanco della tua palette di colori?”. Hai ragione: cambierò tutto… di un quarto di tonalità!



Anche per quanto riguarda i materiali, non ci sono grandi cambiamenti. Dal 2013 ho costruito il mio marchio con un posizionamento qualitativo molto preciso: selezionare il meglio di tutto. La mano morbida e lussuosa del tessuto deve essere complementare alla fluidità e alla morbidezza dei capi Officine Générale.



In un momento in cui il nostro settore sta subendo grandi cambiamenti, mi è sembrato più che mai importante affermare il mio punto di vista, rafforzare il posizionamento dei marchi di Officine Générale lavorando sui suoi asset con un po’ di ascolto e, soprattutto, molta caparbietà.

Pierre