Le più importanti tendenze capelli uomo per l’autunno inverno 2024 2025 – Photo ADVERSUS

Partiamo subito passando in rassegna le nuove tendenze capelli per gli uomini, con acconciature che sono allo stesso tempo sorprendenti e facili da ricreare. Ci aspettiamo di vedere queste influenze anche nelle tendenze capelli uomo per l’autunno inverno 2024 2025. Ecco le principali tendenze direttamente che vedremo nella prossima stagione.

Il quiffe

Le più importanti tendenze capelli uomo per l’autunno inverno 2024 2025 – Photo ADVERSUS

Il quiffe rimane una delle acconciature più popolari sulla piattaforma e tra i giovani. Questo look è caratterizzato da lati corti e capelli più lunghi e strutturati in alto, acconciati in avanti e verso l’alto. Per ottenere questo look, chiedete al vostro parrucchiere una sfumatura ai lati e una lunghezza di 10 12 cm sulla sommità della testa e sul davanti. Acconciate i capelli con una mousse volumizzante e asciugateli in avanti. Usate le dita per creare una texture. Per un look ultra-moderno, potete anche optare per un ciuffo in gel e acconciare il resto dei capelli all’indietro in modo ordinato, con un pettine fine.

Le più importanti tendenze capelli uomo per l’autunno inverno 2024 2025 – Photo ADVERSUS

Capelli a tendina

L’acconciatura a tendina – i capelli cadono aperti sul davanti come se fossero tende – risale agli anni ’90. Questa acconciatura è anche chiamata “Leo”, dal nome di Leonardo DiCaprio che aveva questo look all’epoca. Caratteristica di questo look, che sta tornando prepotentemente in auge, è la riga al centro, dove i capelli cadono su entrambi i lati del viso. Per un tocco moderno, abbinatela ai lati con una sfumatura di lunghezza fluente. Per l’acconciatura, utilizzare una crema per lo styling che lasci i capelli accarezzabili e asciugarli lontano dal viso.

Il taglio vissuto

Le più importanti tendenze capelli uomo per l’autunno inverno 2024 2025 – Photo ADVERSUS

Lo stile disordinato e vissuto di media lunghezza sta guadagnando popolarità. Questo look sembra un’acconciatura cresciuta con nonchalance. Chiedete al vostro parrucchiere di creare degli strati per aggiungere movimento e consistenza. Acconciate i capelli con uno spray al sale marino per un look da spiaggia/surfista senza sforzo.

Il raccolto texturizzato

Il raccolto texturizzato è uno stile facile da portare, perfetto per gli uomini che desiderano un look elegante senza dedicare troppo tempo ai capelli. È caratterizzato da lati corti e capelli leggermente più lunghi e texturizzati sulla parte superiore. Utilizzate una cera o una pasta opaca per migliorare la texture e creare un look vissuto. Questo taglio è ideale per l’estate e per gli uomini che fanno spesso attività fisica (e quindi lavano spesso i capelli).

Il mullet moderno

Il mullet (il “fazzoletto da collo”) è tornato sorprendentemente in auge, con un tocco contemporaneo. La versione moderna ha i lati più corti e la parte superiore strutturata, con la caratteristica lunghezza lunga dietro. Questo stile tagliente viene spesso abbinato a lati con un gradiente di lunghezza fluente per un look più raffinato. Utilizzate uno spray texturizzante per esaltare la texture naturale e il movimento.

La frangia riccia

Per gli uomini con capelli naturalmente ricci o mossi, le frange ricce sono un’opzione di tendenza. Per questo stile, mantenete i lati corti e optate per una lunghezza superiore senza modificarne la texture. Lasciate che i capelli si arriccino! Per le frange ricce, portate i ricci in avanti, perché è di tendenza. Utilizzate un prodotto cremoso specifico per capelli ricci per definire e idratare i vostri ricci.

Suggerimenti

Per ricreare queste acconciature, è importante avere i prodotti e gli strumenti giusti. Investite in prodotti per lo styling di buona qualità, come spray texturizzanti, mousse volumizzanti e prodotti in argilla opaca. Un buon phon e diversi pettini e spazzole vi aiuteranno a realizzare questi look di tendenza.

Inoltre, ricordate che anche se questi stili sono popolari, è importante scegliere un’acconciatura che si adatti alla forma del viso, alla struttura dei capelli e allo stile personale. Non abbiate paura di chiedere consiglio al vostro parrucchiere su quale sia la tendenza o l’acconciatura più adatta a voi.

Infine, mantenete il vostro stile con tagli regolari e una corretta routine di cura dei capelli. In questo modo la vostra acconciatura rimarrà fresca e di tendenza per tutta la stagione.