Alberta Ferretti Primavera Estate 2026: un inno alla riservatezza e al romanticismo moderno

Alberta Ferretti Primavera Estate 2026 – Photo courtesy of Alberta Ferretti

La collezione Primavera/Estate 2026 di Alberta Ferretti, intitolata In Confidence, si presenta come un’elegante riflessione sulla discrezione e sull’intimità, celebrando una donna che vive con autenticità e sicurezza, lontana dagli sguardi indiscreti del mondo. Lorenzo Serafini, direttore creativo della maison, disegna per una padrona di casa che accoglie con calore la sua cerchia ristretta di affetti, creando momenti di gioia nella propria dimensione privata. “La privacy è libertà: ti permette di parlare liberamente, amare liberamente e vivere liberamente”, spiega Serafini, sottolineando come questa collezione sia un omaggio a una vita vissuta con soddisfazione piuttosto che con ostentazione.

Alberta Ferretti Primavera Estate 2026 – Photo courtesy of Alberta Ferretti

La donna immaginata da Ferretti è una figura che rifiuta l’esibizionismo contemporaneo, scegliendo un classicismo rinnovato che diventa manifesto di autonomia e raffinatezza. La collezione si sviluppa attorno a un guardaroba che bilancia struttura e fluidità, forza e grazia, con un’estetica che protegge l’intimità senza sacrificare la presenza scenica.

Alberta Ferretti Primavera Estate 2026 – Photo courtesy of Alberta Ferretti

L’abbigliamento da sera è il cuore pulsante di questa narrazione: abiti drappeggiati in blu e nero evocano le forme scultoree delle statue greche, arricchiti da bagliori dorati su scollature e spalle che catturano la luce. Gli abiti in chiffon plissettato, con la loro trasparenza, celebrano la sensualità del movimento libero, trasformando la morbidezza in un’espressione di forza.

Alberta Ferretti Primavera Estate 2026 – Photo courtesy of Alberta Ferretti

Il tailoring, deciso e assertivo, si declina in giacche aperte su gilet e top a reggiseno, abbinati a pantaloni realizzati in materiali leggeri come organza, viscosa e lino. Piccole cappe in organza di seta e lino stampato aggiungono un tocco di eleganza fluida, mentre camicie trasparenti lasciano intravedere la pelle, suggerendo una sofisticata vulnerabilità.

Alberta Ferretti Primavera Estate 2026 – Photo courtesy of Alberta Ferretti

La collezione si arricchisce di dettagli audaci ma misurati: una macro macula leopardo stampata su organza e cavallino, insieme a tocchi metallici in anguilla gold e silver, dona un’eccentricità raffinata. A completare il tutto, mocassini, slipper e infradito incarnano un’idea di comfort che non compromette l’eleganza.

Alberta Ferretti Primavera Estate 2026 – Photo courtesy of Alberta Ferretti

Con In Confidence, Alberta Ferretti riafferma la sua missione femminocentrica: creare capi che amplificano la forza interiore delle donne con grazia, per una vita vissuta con sicurezza e autenticità.

La collezione invita a riscoprire il valore della discrezione, proponendo un romanticismo moderno che si esprime attraverso silhouette classiche, materiali preziosi e un equilibrio perfetto tra intimità e presenza. Un guardaroba che non è solo moda, ma un modo di essere: libero, riservato e profondamente chic.