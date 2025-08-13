La collezione trae ispirazione dalle trame naturali e culturali dell’Italia, esplorando il legame intimo tra la vita quotidiana e l’espressione artistica. Ispirati al percorso di un pittore

HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE Primavera Estate 2026 – Photo courtesy of HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE

La collezione trae ispirazione dalle trame naturali e culturali dell’Italia, esplorando il legame intimo tra la vita quotidiana e l’espressione artistica. Ispirati al percorso di un pittore – che raccoglie colori dalla campagna e dai paesaggi urbani italiani – i capi diventano una tela per la creatività e la funzionalità. Ogni indumento rende omaggio all’esperienza tattile della pittura e ai dettagli della vita di tutti i giorni, offrendo una visione raffinata e originale del guardaroba maschile moderno.

Design in Dialogo con la Storia

Il design scenografico firmato da Andrea Faraguna e Michael Kleine ha esaltato la bellezza serena dell’architettura rinascimentale della villa e dei suoi giardini medicei curati nei secoli. L’uso delicato di irrigatori ha creato un’atmosfera fresca e vibrante, evocando la vitalità originaria dei giardini-un richiamo diretto al tema della continuità e trasformazione.

Le Serie Principali della Collezione

LINEN LIKE: Una serie sartoriale che richiama la leggerezza del lino, pur offrendo silhouette più strutturate grazie a un materiale più compatto. I capi, con una sottile lucentezza, sono ideali per la stagione calda e rappresentano un’alternativa più definita ai jersey fluidi iconici del brand.

PAINTER’S GEAR: Ispirata all’abbigliamento da lavoro funzionale, questa linea è pensata per i creativi. Le tasche di varie forme e dimensioni rispondono alle esigenze pratiche di chi lavora con colori e strumenti artistici, fondendo utilità e stile urbano.

TAILORED PLEATS: Un’evoluzione delle iconiche tecniche di plissettatura del brand, questa serie amplia l’offerta sartoriale con capi innovativi come la giacca lunga senza colletto e la versione doppiopetto. Ogni pezzo rivela una costruzione minuziosa, ridefinendo il ruolo delle pieghe nei capi strutturati.

CARRIER CARRIED: Giocosa e funzionale, questa serie reinterpreta la sacca porta-abiti trasformandola in un capo da indossare. Quando non indossati, i pezzi si ripiegano nella forma di una sacca, sfidando le convenzioni tra abito e contenitore.

PAINT BRUSH CLOSE-UP: Capi che catturano la bellezza stratificata della punta di un pennello usato. Gradazioni e texture imitano l’accumulo di colore, rivelando la profondità del processo artistico.

PALETTE: Omaggio visivo alle tavolozze usate in studio, queste stampe mostrano i segni tangibili della mescolanza dei colori, offrendo a chi li indossa un frammento del percorso creativo.

