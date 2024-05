Mercedes-AMG CLE Coupé

Con la nuova CLE 53 4MATIC+ Coupé (consumo combinato di energia 9,7-9,3 l/100 km, emissioni combinate di CO₂ 220-212 g/km, classe CO2 : G) , Mercedes-AMG unisce il meglio di entrambi i mondi: l’agilità e il carattere sportivo della Classe C con il prestigio della Classe E. Questa fusione dà vita a un coupé a due porte di eccezionale bellezza, con elementi di design AMG distintivi, che ha anche molto da offrire a livello tecnico. Il motore a sei cilindri in linea da 3,0 litri con doppia carica tramite un turbocompressore a gas di scarico e un compressore elettrico aggiuntivo è stato profondamente modificato e ora produce 330 kW (449 CV). Eroga una coppia massima di 560 Nm (600 Nm per 10 secondi con overboost). Il generatore di avviamento integrato fornisce brevemente altri 17 kW (23 CV) di potenza e 205 Nm di coppia. Inoltre, alimenta l’impianto elettrico di bordo a 48 volt. Altre caratteristiche tecniche del nuovo modello sono la trasmissione AMG SPEEDSHIFT TCT 9G e la trazione integrale AMG Performance 4MATIC+ completamente variabile.

“La nostra nuova CLE 53 Coupé dichiara chiaramente la sua eredità fin dal primo sguardo. I nostri designer hanno espresso l’identità del marchio AMG attraverso il suo aspetto straordinariamente sportivo. Inoltre, le numerose caratteristiche tecniche garantiscono un’offerta molto interessante sia per i clienti con una mentalità tecnica sia per quelli più orientati allo stile di vita in questo segmento.

Michael Schiebe, CEO di Mercedes-AMG GmbH e Responsabile delle Business Unit Mercedes-Benz Classe G e Mercedes-Maybach

Le caratteristiche visive tipiche di una coupé sono il lungo cofano incastonato nella parte anteriore con due potenti cupole. Anche il parabrezza fortemente inclinato e il tetto allungato che degrada verso la parte posteriore fanno riferimento a questo aspetto. La cellula passeggeri, molto arretrata, conduce al posteriore sportivo e corto attraverso il lunotto, anch’esso piatto.

La sezione frontale progressivamente inclinata in avanti (“Shark Nose”), in combinazione con il cofano dalla forma precisa, assicura un aspetto al tempo stesso sportivo ed elegante. La griglia del radiatore a forma di A, specifica di AMG, e i fari full-LED piatti e dal taglio netto creano un’impressione particolarmente potente. I fari DIGITAL LIGHT con e senza funzione di proiezione sono disponibili come optional. Sono dotati di ellissi per le luci diurne e di illuminazione blu alla base dei fari, che ne esalta l’aspetto dinamico.

La grembiulatura anteriore, dal design accattivante, è rialzata nella sezione centrale a forma di A (“A-wing”). Ciò consente un’ampia presa d’aria per un flusso d’aria elevato. Questo vale anche per le prese d’aria esterne con due lamelle trasversali. I caratteristici bordi sagomati strutturano la vista laterale. I parafanghi anteriori e posteriori svasati, la carreggiata larga (più 58 millimetri all’anteriore, più 75 millimetri al posteriore rispetto al modello Mercedes-Benz) e i cerchi da 19 pollici conferiscono alla nuova AMG Coupé un aspetto possente. I cerchi da 20 pollici sono disponibili come optional.

Il posteriore muscoloso è caratterizzato da superfici fluide, transizioni morbide e luci a LED in due parti con corpi luminosi tridimensionali. Le luci posteriori sono collegate tra loro da un elemento di design rosso scuro. Questo elemento enfatizza la larghezza della parte posteriore. Gli elementi principali sono i doppi terminali di scarico rotondi, armoniosamente integrati nella grembiulatura posteriore. Il loro design nella zona laterale dietro i passaruota migliora l’aerodinamica: il flusso d’aria intorno ai passaruota è migliore. Il labbro dello spoiler sul cofano del bagagliaio è verniciato nel colore del veicolo, ma è disponibile come optional anche in nero come parte del pacchetto stilistico AMG.