La nuova BMW M5 Touring

La BMW M GmbH amplia la sua offerta nel segmento delle automobili ad alte prestazioni e prosegue in modo coerente l’elettrificazione della sua gamma di modelli. La nuova BMW M5 Touring (consumo combinato: 2,0 l/100 km e 30,7 kWh/100 km; emissioni di CO2 combinate: 46 g/km; consumo di carburante con batteria scarica: 10,9 l/100 km secondo il WLTP; classi di CO2: combinata B, con batteria scarica G) combina una dinamica superiore su pista e fuori pista con uno spazio flessibile utilizzabile per la vita quotidiana, il tempo libero e i viaggi. Come terza automobile BMW M attuale, dispone di una trazione M HYBRID, in cui un motore V8 ad alta rotazione è supportato da un motore elettrico con erogazione di potenza estremamente rapida. Insieme, i due motori generano una potenza massima di 535 kW/727 CV e una coppia massima di 1 000 Nm.

Il concetto di veicolo e di propulsione della nuova BMW M5 Touring offre un’esperienza di guida eccezionalmente versatile, con piena idoneità per l’uso quotidiano e per i lunghi viaggi, prestazioni affascinanti e la possibilità di guidare in modalità completamente elettrica nel traffico cittadino e oltre. La trasmissione della potenza tramite il cambio 8 marce M Steptronic, il sistema di trazione integrale M xDrive e il differenziale attivo M è, così come la tecnologia del telaio specifica M, precisamente adattata alle caratteristiche di prestazione della trazione M HYBRID. La nuova BMW M5 Touring accelera da 0 a 100 km/h in 3,6 secondi e stupisce con valori di elasticità eccezionali e un’eccezionale precisione in situazioni di guida altamente dinamiche.

La sua anteprima mondiale avverrà a metà agosto 2024 durante la Monterey Car Week nello stato della California, USA. Subito dopo l’inizio della produzione nello stabilimento BMW Group di Dingolfing, il lancio sul mercato avverrà a novembre 2024. I mercati principali per la nuova BMW M5 Touring sono Germania e USA, seguiti da Regno Unito, Canada e Svizzera.

Design esterno: figura atletica, proporzioni tipiche della Touring.

Con una nuova interpretazione del caratteristico design M per le auto ad alte prestazioni, la nuova BMW M5 Touring esprime chiaramente il suo carattere ispirato alle auto da corsa. Una percentuale particolarmente elevata di superfici verniciate in tinta con la carrozzeria e una finitura solida nera per il tetto creano un aspetto puristico da abbinare alle proporzioni familiari di un modello Touring. Il design del telaio laterale, specifico per il modello, che incorpora passaruota notevolmente svasati, si abbina a spalle muscolose e a una linea del tetto allungata per sottolineare l’aspetto atletico della nuova BMW M5 Touring e distinguerla nettamente dalla nuova BMW Serie 5 Touring.

Il frontale scultoreo è modellato da grandi prese d’aria e da una griglia a doppio rene BMW M di nuova concezione, che viene messa in risalto dall’illuminazione di contorno BMW Iconic Glow. All’estremità opposta della vettura, i sottili gruppi ottici posteriori che si estendono sui fianchi, i riflettori verticali posizionati sui bordi esterni del posteriore e il diffusore sdoppiato a due sezioni con due coppie di terminali di scarico integrati a sinistra e a destra sottolineano la larghezza e la potente statura della nuova BMW M5 Touring.

Il sistema di propulsione M HYBRID combina un motore V8 ad alti regimi con un potente motore elettrico.

Il sistema di trazione M HYBRID della nuova BMW M5 Touring combina un motore V8 da 4,4 litri e un motore elettrico integrato nel cambio M Steptronic a otto rapporti. Oltre all’ultima versione della tecnologia M TwinPower Turbo, il motore a combustione beneficia anche di un collettore di scarico a bancate incrociate e di un sistema di separazione dell’olio ottimizzato. Genera una potenza massima di 430 kW/585 CV e una coppia massima di 750 Nm.

Il motore elettrico appartiene all’attuale quinta generazione della tecnologia BMW eDrive e genera una potenza massima di 145 kW/197 CV. La sua coppia nominale di 280 Nm viene aumentata a un valore effettivo di 450 Nm all’ingresso del cambio grazie a una pre-trasmissione brevettata da BMW. La potenza immediatamente disponibile del motore elettrico e la collaborazione intelligente tra i due motori garantiscono una risposta priva di ritardi e una distribuzione lineare della potenza fino ai massimi livelli di carico e velocità. La velocità massima standard di 250 km/h (155 mph) può essere portata a 305 km/h (189 mph) specificando l’M Driver’s Package opzionale.

L’impianto di scarico sportivo con flap a controllo elettrico produce un suono di guida emotivamente coinvolgente. A seconda della configurazione e della modalità operativa selezionata, anche l’erogazione di potenza del motore elettrico otterrà un accompagnamento acustico grazie ai BMW IconicSounds Electric. È possibile guidare con la sola energia elettrica fino a una velocità di 140 km/h (87 mph). La batteria ad alto voltaggio della nuova BMW M5 Touring fornisce 18,6 kWh di energia utilizzabile. Ciò consente di raggiungere un’autonomia elettrica di 61-67 chilometri (38-42 miglia) nel ciclo di prova WLTP. L’unità di ricarica combinata supporta la ricarica in corrente alternata fino a 11 kW.

Il sistema di trazione integrale M xDrive, come il differenziale attivo M a controllo elettronico sull’asse posteriore, è stato appositamente tarato sulle caratteristiche prestazionali del sistema di trazione M HYBRID. Oltre all’impostazione predefinita 4WD, il guidatore può anche utilizzare il menu M Setup per selezionare la modalità 4WD Sport, in cui l’assetto posteriore del sistema M xDrive è particolarmente accentuato. Inoltre, scegliendo la modalità 2WD con il sistema DSC (Dynamic Stability Control) disattivato, i guidatori più esperti potranno godere di un’esperienza prestazionale di eccezionale purezza.

La tecnologia del telaio specifica M offre una dinamica convincente.

Con le sue eccezionali qualità dinamiche, la nuova BMW M5 Touring stabilisce nuovi standard nel contesto competitivo. Oltre al sistema di propulsione, al lungo passo e alle ampie carreggiate, contribuisce soprattutto la carrozzeria ottimizzata in termini di rigidità. Oltre a una piastra di irrigidimento, tiranti anteriori e altri elementi nella parte anteriore, vengono utilizzate nella parte posteriore rinforzi specifici del modello inclusi un ponte trasversale e una piastra di irrigidimento, nonché altri elementi di irrigidimento nel vano bagagli.

La sofisticata tecnologia del telaio della nuova BMW M5 Touring comprende un assale anteriore a doppio braccio e un assale posteriore a cinque bracci con cinematica ed elastocinematica specifiche del modello. La dotazione di serie comprende anche le sospensioni adattive M con ammortizzatori a controllo elettronico e l’Integral Active Steering. La messa a punto specifica M, le impostazioni selezionabili individualmente e la possibilità di regolare singolarmente gli ammortizzatori su ogni ruota ottimizzano il legame della carrozzeria con la strada e massimizzano la diffusione dei talenti dell’auto tra potenza dinamica e comfort di guida. La trazione, l’agilità e la stabilità direzionale traggono vantaggio dalla limitazione dello slittamento delle ruote quasi automatica e dal collegamento in rete di tutti i sistemi di controllo all’interno del sistema integrato di gestione della dinamica trasversale.

I freni M Compound di serie forniscono la potenza di arresto necessaria. Come i freni ceramici M Carbon opzionali, si combinano con un sistema di frenata integrato che offre due impostazioni di sensazione e risposta del pedale. I cerchi in lega leggera M (anteriore: 20 pollici; posteriore: 21 pollici) sono dotati di serie di pneumatici ad alte prestazioni.

Ampia gamma di sistemi di assistenza per la guida e il parcheggio automatizzati.

La nuova BMW M5 Touring è dotata di serie di numerosi sistemi di assistenza alla guida, la cui funzionalità è ulteriormente potenziata dal sistema di frenata integrato e dalla gestione della dinamica trasversale in rete. La dotazione di serie comprende l’avviso di collisione anteriore, l’avviso di superamento involontario della linea di carreggiata con assistenza allo sterzo, l’assistente all’evasione, l’assistente all’attenzione e il sistema di informazione sui limiti di velocità.

Come optional, i clienti possono ordinare l’auto con il Driving Assistant Professional, che include l’assistente di sterzo e di controllo della corsia, l’Active Cruise Control, l’assistente automatico per i limiti di velocità, il rilevamento dei semafori e la navigazione attiva. Il Parking Assistant Professional, anch’esso opzionale, consente di controllare il parcheggio e le manovre tramite smartphone dall’esterno dell’auto.

Esperienza di guida configurabile per la guida quotidiana e le sessioni in pista.

Il pannello di controllo specifico M sulla console centrale offre ulteriori opzioni per personalizzare l’esperienza di guida. Ad esempio, il pulsante Setup consente di accedere direttamente alle impostazioni del sistema di trazione, della funzione Drivelogic, del telaio, dello sterzo, dell’impianto frenante, di M xDrive e dell’intensità del recupero dell’energia frenante. Il guidatore può utilizzare i pulsanti M sul volante per richiamare due configurazioni precedentemente programmate per il setup del veicolo.

È inoltre possibile attivare la modalità M Dynamic, per la regolazione del controllo di stabilità, semplicemente premendo un pulsante. Il DSC può anche essere completamente disattivato. Il conducente può utilizzare il pulsante M Mode per regolare la configurazione dei display e dei sistemi di assistenza alla guida. In modalità SPORT, gli interventi dei sistemi di assistenza e i contenuti visualizzati sul display informativo e sul BMW Head-Up Display sono limitati alle funzioni essenziali necessarie per la guida sportiva. Se viene specificato M Drive Professional, è disponibile anche la modalità TRACK. Questa opzione comprende anche il Laptimer M e la funzione Boost Control, che consente al guidatore di ottenere un’iniezione di velocità particolarmente dinamica.

Il pulsante M HYBRID consente di impostare la modalità di funzionamento del sistema di trazione come desiderato. Mentre l’impostazione di base Hybrid controlla l’interazione tra il motore e il propulsore, la modalità Electric offre una guida completamente elettrica. La modalità eControl consente di recuperare efficacemente l’energia dei freni o di mantenere la carica della batteria a un livello costante. Inoltre, nell’ambito di M Drive Professional sono disponibili anche le modalità Dynamic e Dynamic Plus, che attivano il sistema di raffreddamento e il sistema di trazione per mantenere le prestazioni a un livello costantemente elevato o per generare brevi raffiche di potenza massima su strade extraurbane o piste da corsa.

Cockpit da auto sportiva evoluta con display specifici M.

L’abitacolo della nuova BMW M5 Touring, incentrato sul guidatore, emana un’autentica aura da auto da corsa grazie al volante in pelle M di nuova concezione, ai sedili multifunzione M, ai display specifici M sul BMW Curved Display e al BMW Head-Up Display di serie. A contribuire a creare un ambiente esclusivo e premium a bordo sono le finiture in pelle Merino, la BMW Interaction Bar, il climatizzatore automatico a quattro zone, l’illuminazione interna specifica M con Welcome Animation e l’impianto audio surround Bowers & Wilkins. Tra gli optional figurano il riscaldamento del volante, la ventilazione attiva dei sedili e il tetto apribile panoramico in vetro. Dalla primavera del 2025, i clienti potranno anche dare alla loro auto un ulteriore tocco di lusso sotto forma di finiture in pelle BMW Individual Metallic Merino.

La capacità di carico della nuova BMW M5 Touring può essere ampliata da 500 a un massimo di 1.630 litri. Il Comfort Access di serie e l’azionamento automatico del portellone posteriore consentono di caricare e scaricare facilmente. Il carico massimo per il gancio di traino opzionale è di 2.000 kg.

L’ultima versione di BMW iDrive, basata sul BMW Operating System 8.5, è stata progettata per gestire le funzioni del veicolo utilizzando un touchscreen e il linguaggio naturale. La dotazione di serie comprende anche il BMW Live Cockpit Professional, con il sistema di navigazione BMW Maps e la funzione Augmented View. Un sistema di antenna compatibile con il 5G assicura una connettività ottimale per l’utilizzo di servizi digitali come lo streaming video e i giochi in auto. L’integrazione dello smartphone tramite Apple CarPlay® e Android Auto™ avviene senza problemi. Inoltre, la nuova BMW M5 Touring offre la possibilità di utilizzare una Personal eSim e una serie di opzioni di personalizzazione sbloccate dal BMW ID e dalla My BMW App.