La nuova BMW X2 e la prima BMW iX2

La BMW X2 è l’auto che per prima ha introdotto il concetto di Sports Activity Coupé (SAC) nel segmento delle compatte premium. E ora la seconda generazione, ancora più unica, ancora più sportiva e ancora più innovativa, entra in scena. Le dimensioni notevolmente più grandi e la silhouette pronunciata da coupé evidenziano chiaramente nel suo design esterno il grande sviluppo della nuova BMW X2. Il carattere innovativo del nuovo modello è evidente anche nella variante completamente elettrica BMW iX2, così come in un’ampia gamma di sistemi che consentono la guida e il parcheggio automatizzati e nei servizi digitali offerti dal nuovo BMW iDrive con QuickSelect e dal BMW Operating System 9.

Il lancio sul mercato mondiale avverrà nel marzo 2024 con la BMW iX2 xDrive30 completamente elettrica (consumo elettrico combinato nel ciclo WLTP: 17,7 – 16,3 kWh/100 km; emissioni di CO 2 : 0 g/km; valori nel ciclo NEDC: – ), BMW X2 M35i xDrive performance model (consumo di carburante combinato: 8,0 – 7,7 l/100 km [35,3 – 36,7 mpg imp]; emissioni di CO 2 combinate: 181 – 174 g/km nel ciclo WLTP; valori nel ciclo NEDC: – ), un’altra opzione a benzina e un modello diesel. Nell’estate del 2024 si aggiungeranno alla gamma una seconda variante completamente elettrica e un altro esemplare con motore diesel.

La nuova BMW X2 e la nuova BMW iX2 saranno prodotte in modo flessibile su un’unica linea di assemblaggio presso lo stabilimento del BMW Group di Regensburg. Anche le batterie ad alto voltaggio per la variante completamente elettrica del modello vengono prodotte nello stabilimento di Regensburg. Con la nuova BMW iX2, il BMW Group accelera ulteriormente la diffusione della mobilità elettrica. Inoltre, il SAC compatto guarda al futuro grazie ad ulteriori progressi nella sostenibilità che comprendono l’intero ciclo di vita del veicolo – dalla produzione, che preserva le risorse, alla fase di utilizzo fino al successivo riciclo.

Design esterno: un’autentica Sports Activity Coupé dalle linee dinamiche e dalla presenza sicura.

La nuova BMW X2 ha un design unico e visivamente espressivo che mostra una chiara differenziazione rispetto allo Sports Activity Vehicle (SAV) compatto del marchio, la BMW X1. Come tale, è immediatamente identificabile come una Sports Activity Coupé (SAC) pura. Caratteristiche del nuovo modello sono anche le sue linee allungate e un la spaziosità superfici. La nuova BMW X2 è cresciuta di 194 millimetri in lunghezza rispetto al modello precedente, arrivando a 4.554 millimetri, di 21 millimetri in larghezza, arrivando a 1.845 millimetri, e di 64 millimetri in altezza, arrivando a 1.590 millimetri. Inoltre, l’aumento del passo e le carreggiate più larghe favoriscono lo spazio sia nei cinque posti che nel bagagliaio. La nuova X2 ha una capacità di carico massima di 560 – 1.470 litri, a seconda della variante del modello. La BMW iX2 offre una capacità di carico compresa tra 525 e 1.400 litri.

Il frontale eretto e specifico del modello della nuova BMW X2 emana sicurezza e presenza. Gli elementi che lo caratterizzano sono gli straordinari fari a LED e la griglia a doppio rene BMW quasi esagonale che, per la prima volta nel segmento delle compatte premium, può essere richiesta come optional con l’illuminazione BMW Iconic Glow. Tra gli optional figurano anche i fari adattivi a LED con abbaglianti a matrice non abbagliante.

La linea del tetto, che scorre ininterrottamente fino alla parte posteriore, crea una silhouette snella da coupé e proporzioni nello stile tipico di un SAC BMW. Nella parte posteriore spiccano i passaruota notevolmente svasati e le spalle muscolose. I contorni orizzontali del design dei fari posteriori specifici per il modello arricchiscono ulteriormente il sapore sportivo, così come lo spoiler in stile Gurney e l’accattivante grembiule posteriore.

Le caratteristiche di design specifiche M, come le due coppie di terminali di scarico integrate nella grembialatura posteriore, conferiscono alla BMW X2 M35i xDrive una presenza particolarmente sportiva. Per tutte le altre varianti di modello, compresa la nuova BMW iX2, è disponibile il pacchetto M Sport, che prevede anche dettagli esterni ottimizzati dal punto di vista aerodinamico. Tra gli optional c’è anche il pacchetto M Sport Pro, che aggiunge, tra le altre caratteristiche, le finiture esterne M High-gloss Shadowline, le luci M Shadowline, lo spoiler posteriore M e l’impianto frenante M Sport con pinze verniciate di rosso.

I clienti possono scegliere tra due tinte unite e undici metallizzate per gli esterni della loro nuova BMW X2, tra cui la nuova variante Fire Red metallic. Sono inoltre disponibili due tonalità Frozen di BMW Individual e un’ampia gamma di verniciature speciali BMW Individual.

Ambiente premium dal sapore sportivo; funzionalità impressionante.

Gli interni della nuova BMW X2 hanno un’atmosfera moderna e premium con tocchi sportivi. Il sottile quadro strumenti, che ospita il BMW Curved Display, è affiancato nell’abitacolo da un bracciolo “fluttuante” con pannello di controllo integrato. Nella parte anteriore della console centrale si trovano due porta bicchieri e un vassoio per smartphone con illuminazione indiretta e ricarica wireless.

I sedili di nuova concezione sono offerti anche nella variante traforata Veganza e in pelle Vernasca con trapuntatura, in alternativa ai rivestimenti in tessuto di serie. I clienti possono anche scegliere sedili sportivi, regolazione elettrica dei sedili con funzione di memoria, supporto lombare e funzione di massaggio. Sono stati apportati ulteriori miglioramenti sia al comfort acustico che alla protezione degli occupanti. La dotazione di serie comprende ora un airbag tra il sedile del conducente e quello del passeggero anteriore.

Equipaggiamento di serie ampliato, personalizzazione mirata.

Il climatizzatore automatico a due zone, il sistema di navigazione BMW Maps e il volante in pelle Sport sono tutti di serie nella nuova BMW X2, così come il funzionamento automatico del portellone posteriore, quattro porte USB-C e una presa di corrente da 12 V sia nella console centrale che nel bagagliaio. Anche il numero di sistemi di assistenza alla guida e di servizi digitali disponibili è aumentato notevolmente rispetto al modello precedente.

I pacchetti di equipaggiamenti di nuova concezione consentono una personalizzazione mirata dell’auto. Tra le opzioni disponibili per esaltare il suo carattere premium ci sono il pacchetto specchietti, il riscaldamento del volante e il sistema audio Harman Kardon. Tra gli optional spicca il tetto panoramico in vetro, la cui superficie in vetro scuro si estende fino al parabrezza e alla cornice del tetto su entrambi i lati, e molto indietro in un’unica sezione nella parte posteriore del tetto. Come optional è possibile ordinare un gancio di traino elettrico.

BMW iX2: mobilità elettrica premium in un SAC compatto.

La variante completamente elettrica, BMW iX2 xDrive30, farà parte della nuova gamma di SAC fin dal lancio. Le sue due unità motrici altamente integrate – una sull’asse anteriore e una su quello posteriore – generano insieme una potenza di sistema di 230 kW/313 CV (incluso il boost temporaneo) e una coppia di sistema di 494 Nm (364 lb-ft). La iX2 xDrive30 accelera da 0 a 100 km/h (62 mph) in 5,6 secondi e raggiunge una velocità massima di 180 km/h (112 mph). La combinazione dell’impressionante energia utilizzabile della batteria ad alto voltaggio (64,8 kWh) e l’elevata efficienza del sistema di trazione consentono un’autonomia di 417-449 chilometri (259-279 miglia) nel ciclo WLTP.

Anche il recupero adattivo e la funzione MAX RANGE contribuiscono alle eccezionali cifre di autonomia. L’ultima versione del software Max Performance Charging ottimizza soprattutto l’efficienza della ricarica. Inoltre, il SAC completamente elettrico è predisposto per l’utilizzo della funzione Plug & Charge Multi Contract. Per la BMW iX2 è disponibile anche il nuovo Connected Home Charging Package per la ricarica domestica ottimizzata. Per la BMW iX2 è disponibile anche il nuovo Connected Home Charging Package per una ricarica ottimizzata dell’energia solare e una ricarica ottimizzata per il carico rispetto alla disponibilità a casa.

BMW X2 M35i xDrive: il modello per chi ama le prestazione sarà già disponibile dal lancio.

Un modello ad alte prestazioni disponibile fin dal lancio della nuova BMW X2 è destinato a mettere ancora più in risalto la natura dinamica del SAC compatto. La nuova BMW X2 M35i xDrive, con il suo caratteristico design M e le sue caratteristiche di maneggevolezza, è una proposta allettante. Il suo motore a quattro cilindri da 2,0 litri produce una potenza massima di 221 kW/300 CV in Europa (233 kW/317 CV negli Stati Uniti e in altri mercati).

La nuova BMW X2 M35i xDrive scatta da ferma a 100 km/h in 5,4 secondi. La messa a punto specifica del telaio M si combina con la trazione integrale intelligente BMW xDrive per offrire caratteristiche prestazionali sublimi. Le sospensioni adattive M di serie migliorano l’agilità e il comfort sulle lunghe distanze. I freni M Compound sono disponibili come optional.

Motori benzina e diesel efficienti, cambio Steptronic a sette rapporti con doppia frizione di serie.

Un’unità a benzina a tre cilindri dell’ultima generazione modulare della famiglia di motori Efficient Dynamics equipaggia la nuova BMW X2 sDrive20i (consumo di carburante combinato: 6,5 – 6,0 litri/100 km [43,5 – 47,1 mpg imp]; emissioni di CO 2 combinate: 148 – 136 g/km nel ciclo WLTP; dati per il ciclo NEDC: – ). Abbinato al sistema mild hybrid a 48V, il motore da 1,5 litri eroga una potenza massima di 125 kW/170 CV (sviluppata dalla combinazione del motore a combustione con una potenza massima di 115 kW/156 CV e del motore elettrico integrato con una potenza massima di 14 kW/19 CV).

Il motore diesel a quattro cilindri della nuova BMW X2 sDrive18d (consumo di carburante combinato: 5,5 – 5,1 litri/100 km [51,4 – 55,4 mpg imp]; emissioni di CO 2 combinate: 145 – 133 g/km nel ciclo WLTP; dati per il ciclo NEDC: – ) è stato anch’esso sottoposta a un ampio aggiornamento. La sua potenza massima è di 110 kW/150 CV. Tutti i motori a combustione disponibili per la nuova BMW X2 sono abbinati di serie a un cambio Steptronic a sette rapporti con doppia frizione.

Un mix perfetto agilità e comfort di guida, cerchi in lega leggera da 21 pollici disponibili per la prima volta per un modello compatto BMW.

La sofisticata tecnologia del telaio del SAC compatto consente un equilibrio armonioso tra la maneggevolezza sportiva e agile da un lato e il comfort sulle lunghe distanze dall’altro. Tutti gli strumenti necessari sono forniti da una struttura della carrozzeria che riduce il peso e aumenta la rigidità, da un passo lungo, da carreggiate più larghe rispetto al modello precedente e da aggiornamenti mirati all’assale anteriore a molla monoblocco e all’assale posteriore a tre bracci. La limitazione dello slittamento delle ruote quasi automatica è di serie nella nuova BMW X2, a vantaggio della trazione e della stabilità direzionale. Altre novità sono il sistema di frenata integrato e lo smorzamento supplementare legato al sollevamento dell’asse anteriore. Le sospensioni adattive M, disponibili come optional, sono dotate di smorzamento selettivo della frequenza, sterzo sportivo e riducono di 15 millimetri dell’altezza di marcia.

La nuova BMW iX2 xDrive30 monta di serie cerchi in lega leggera da 17 pollici con un design ottimizzato dal punto di vista aerodinamico. I modelli BMW X2 sDrive20i e BMW X2 sDrive18d escono dalla fabbrica con cerchi in lega leggera da 18 pollici, mentre la nuova BMW X2 M35i xDrive monta cerchi in lega leggera M da 20 pollici. Altri cerchi in lega leggera da 18 a 21 pollici sono disponibili come optional.

Sistemi di assistenza alla guida all’avanguardia per un maggiore comfort e sicurezza.

I sistemi di assistenza alla guida e al parcheggio automatizzati, disponibili di serie e a richiesta nella nuova BMW X2, aumentano il comfort e la sicurezza sia nella guida quotidiana sia nei viaggi più lunghi. Tra le dotazioni di serie figurano l’ultima versione del sistema di avviso di collisione anteriore, il Cruise Control con funzione di frenata, l’Info limiti di velocità e l’Avviso di superamento involontario della linea di carreggiata con ritorno in corsia. Anche l’assistente al parcheggio, con telecamera di assistenza alla retromarcia e assistente alla retromarcia, fa parte della dotazione di serie.

La gamma degli optional, invece, comprende l’Assistente di sterzo e di controllo della corsia, l’Active Cruise Control con funzione Stop & Go, l’Active Navigation, la funzione di avviso di uscita e il BMW Head-Up Display, oltre alle funzioni Surround View, Remote 3D View, BMW Drive Recorder e Remote Theft Recorder. Le funzioni esistenti possono essere aggiornate tramite il sistema Remote Software Upgrades, che consente anche di aggiungere nuove funzioni.

Il nuovo sistema operativo BMW 9 e BMW Digital Premium.

La nuova BMW X2 è dotata dell’ultima versione del sistema operativo BMW iDrive con tecnologia di accesso rapido QuickSelect. Basato sul BMW Operating System 9, è stato realizzato insieme al BMW Curved Display e al BMW Intelligent Personal Assistant, il che significa che è stato accuratamente orientato all’utilizzo del touchscreen e del linguaggio naturale. Il BMW Operating System 9 apre inoltre la strada a una selezione altamente personalizzabile di servizi digitali aggiuntivi. Con i BMW ConnectedDrive Upgrades, i clienti possono usufruire di un mese di prova gratuita di alcune funzioni selezionate, dopodiché possono aggiungerle per un periodo di tempo specifico. La nuova offerta BMW Digital Premium può essere richiesta anche dal BMW ConnectedDrive Store.

BMW Digital Premium offre ai clienti la possibilità di utilizzare in auto tutte le app disponibili nel loro Paese, ad esempio per lo streaming di musica, video, notizie o giochi, su base di abbonamento. Il pacchetto opzionale copre anche l’utilizzo dei dati per tutti i servizi digitali e le app disponibili nel BMW ConnectedDrive Store, compreso lo streaming di musica e video.

La funzione Augmented View è disponibile come optional per il sistema di navigazione BMW Maps basato su cloud. Inoltre, nella nuova BMW X2 sono disponibili una Personal eSIM progettata per la tecnologia mobile 5G, la BMW Digital Key Plus, la funzionalità BMW ID e l’integrazione standard degli smartphone tramite Apple CarPlay® e Android Auto™.

Tutte le varianti di modello, le caratteristiche di equipaggiamento, i dati tecnici e le cifre relative al consumo di carburante/elettrico e alle emissioni si riferiscono all’offerta del mercato tedesco. Le dimensioni e le misure si riferiscono ai veicoli con configurazione base in Germania. Possono variare a seconda delle dimensioni delle ruote e dei pneumatici e degli equipaggiamenti opzionali scelti.