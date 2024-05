Sfilata collezione GAUCHERE Primavera Estate 2024 – Photo courtesy of Gauchere

La collezione GAUCHERE Primavera Estate 2024 rappresenta un dialogo tra non linearità e frammentazione. Guidata da un minimalismo progressivo, Marie-Christine Statz esplora l’idea del mondo moderno visto attraverso storie a più livelli e percezioni fratturate.

I 35 look sono volutamente minimali e si concentrano su tagli sartoriali netti, equilibri di tensione e armonia per una silhouette tagliata. L’abbigliamento monocromatico è l’uniforme della maison ed è chiaramente visibile, pur aggiungendo una prospettiva più grafica. GAUCHERE traduce il mood vibrante di oggi in forme organiche e volumi tridimensionali.

Top senza schiena, spacchi nelle gonne e giacche rivelano il corpo. I pantaloni ultra corti sono abbinati a blazer oversize. Un gioco tra mousseline di seta trasparente e pelle opaca si contrappongono all’interno della stessa silhouette. Canottiere avvolte e plissettate e gonne in jersey rappresentano un certo legame disgiunto. Le spalle larghe e scese, abbinate a un dettaglio di slancio in vita, diventano una silhouette importante per blazer, camicie, top e gonne. I capi sono disponibili in lana estiva, cotone leggero, seta e vetro trasparente.

L’atteggiamento è rilassato, alla ricerca di un comfort di alto livello e di versatilità nella vestibilità e nella forma sartoriale, utilizzando materiali iconici dello sportswear e denim in diversi lavaggi. Oltre al bianco e al nero, il codice colore si basa su una tavolozza di diversi marroni chiari, sfumature di blu e crema, accentuati da un giallo zafferano e da un rosso arancio.

I toni pastello di lavanda, burro e cemento chiaro aggiungono un tocco più morbido. Una stampa nera ispirata al momento stesso in cui si lascia cadere un colore nell’acqua. Un’intensità immobile, all’interno di un movimento unico che svanisce.

Con l’amore comune per il lusso sobrio, i tagli architettonici e la potenza a cascata di un design sicuro, AHLEM ha collaborato con GAUCHERE per una cornice che racchiude tutto questo.

