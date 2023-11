Siete curiosi delle tendenze per capelli maschili nel 2024? Il look bagnato resta un must, ma con un tocco personale. Date un’occhiata alle foto dei tagli di capelli.

Tendenze per capelli uomo 2024. I look bagnati rimangono di tendenza – Foto Charlotte Mesman

Se volete sapere di più sulle prossime tendenze per capelli, dovete guardare (ovviamente) le sfilate di moda. Durante la settimana della moda per l’estate 2024 a Milano, abbiamo di nuovo notato molti look bagnati, il che ci fa pensare che per il prossimo periodo, comprese le tendenze per capelli maschili nel 2024, continueremo ad utilizzare il barattolo o il tubetto di gel. Oggi parleremo dei tagli di capelli maschili della sfilata di Emporio Armani per l’estate 2024.

I modelli che abbiamo notato (e fotografato) da Emporio Armani avevano tutti una cosa in comune per quanto riguarda i tagli di capelli: il look bagnato. I capelli dei modelli erano pettinati con un pettine fine e abbondante gel, in modo che fosse possibile vedere le righe create dal pettine.

Diversi tipi di tagli di capelli

Il fatto che tutti i modelli avessero lo stesso look per i capelli non significa che avessero tutti lo stesso taglio di capelli. Abbiamo visto uomini con capelli molto corti, quasi rasati, ma anche tagli di capelli più lunghi, tagli classici e anche tagli di capelli maschili con capelli più lunghi sulla nuca, e persino un modello con capelli che arrivavano oltre le spalle. Ogni modello aveva un taglio di capelli diverso e il look bagnato si adattava a esso.

Stile personale dei capelli

Per alcuni modelli, i capelli erano pettinati con una riga laterale netta e tirati indietro. Nei modelli con capelli più lunghi nella parte anteriore, gli hair stylist avevano creato una sorta di cresta. In alcuni look bagnati erano stati aggiunti dei ricci. Il modello con i capelli che arrivavano oltre le spalle doveva avere i ricci naturali, perché i capelli, anche se erano stati pettinati fuori dal viso, erano “bagnati” sulla schiena e avevano una forte consistenza riccia. In breve, i tagli di capelli dei modelli erano adattati ai loro volti.

Cura personale

Il denominatore comune era il look bagnato e anche la cura dei capelli, che doveva essere molto pulita e curata. Se optate per un look bagnato, è importante avere un taglio di capelli ben definito e curato con attenzione. La vostra nuca deve essere fresca e pulita. Lo stesso vale per le basette. I tagli di capelli maschili di Emporio Armani non sono “lavati e via” o look bagnati appena usciti dalla doccia, ma sono tagli di capelli super cool e eleganti in cui ogni capello è al suo posto.

Dettaglio

Per questa collezione di moda per l’estate 2024, il designer di moda italiano Giorgio Armani si è ispirato allo stile zen giapponese e all’albero di gingko biloba (albero di noce giapponese). Nei capelli dei modelli abbiamo notato piccoli dettagli bianchi che, con un po’ di fantasia, ricordano i fiori maschili di questo albero. Chissà se era intenzionale.

Date un’occhiata alle nostre foto di tagli di capelli e lasciatevi ispirare.