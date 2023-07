“Sogno Off Road”: ispirata al viaggio in Tanzania di Massimo Giorgetti, la collezione uomo Primavera/Estate 2024 di MSGM è come un sogno interrotto…

MSGM collezione uomo primavera estate 2024 – Photo courtesy of MSGM

“Sogno Off Road”: ispirata al viaggio in Tanzania di Massimo Giorgetti, la collezione uomo Primavera/Estate 2024 di MSGM è come un sogno interrotto, come un risveglio improvviso all’alba di un nuovo giorno, quando il sole del primo mattino illumina le terre inesplorate della Savana. Le visioni notturne svaniscono e altre esperienze prendono forma: è la natura che si rivela nella sua forma più pura, mentre si materializzano meraviglie che sfumano i confini tra realtà e immaginazione.

MSGM collezione uomo primavera estate 2024 – Photo courtesy of MSGM

I colori della collezione danzano tra l’etereo e il terrestre. Sabbia, marrone e verde, celeste e lilla. Vivaci tinte arancioni, come quelle che riscaldano l’orizzonte africano, accendono la collezione di un’energia incandescente.

MSGM collezione uomo primavera estate 2024 – Photo courtesy of MSGM

I tessuti sono organici e tattili, le stampe hanno texture naturali. I capi tailored in cotone sfrangiato ricordano le texture dei manti zebrati, le cow prints ricordano gli animali da pascolo delle pianure africane. In color terracotta o sabbia con venature grigio e latte, l’econappa sembra riprendere le texture del mondo naturale, la maglieria e il denim sembrano bruciati dal fuoco o macchiati di terra. Come sui terreni aridi del deserto, le margherite spuntano sul cotone o sul denim jacquard, in cui trascendono nell’astrazione. Su canottiere, t-shirt e polo, un logo scritto a mano dal Direttore Creativo è un segno distintivo, grafico e sofisticato.

MSGM collezione uomo primavera estate 2024 – Photo courtesy of MSGM

Le fotografie sature della natura tanzaniana scattate da Giorgetti con il suo iPhone figurano su camicie taglio bowling e canottiere, mentre gli elementi del Safari che hanno nutrito la sua ispirazione (torce, jeep e altri travel essentials) si ritrovano sul jersey in toni vivaci. I capi sono versatili e pratici, ricchi di dettagli workwear: camicie e overshirt con tasche, ampi pantaloni cargo o micro-shorts. Gli accessori utility sono ovunque: camera bags con tasche, cappelli hiking e desert boots.

MSGM collezione uomo primavera estate 2024 – Photo courtesy of MSGM

Le melodie di “Sogno EP” di TSVI, colonna sonora dello show, rappresentano “un’esplorazione di vari tipi di stati onirici e stati di coscienza alterata”. Inserimenti ASMR e parole in italiano guidano lo spettatore in un viaggio immersivo. “Sogno, nel silenzio si nascondono i sogni”, un mantra poetico racchiude alla perfezione il solenne mistero di quegli spazi silenziosi nel primo mattino, da cui prende vita la collezione.