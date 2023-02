Lamborghini Huracán Sterrato: perfetta oltre l’asfalto…e sulla neve

Huracán Sterrato[1] protagonista anche in montagna sfoggiando tutta la sua abilità su neve e ghiaccio. Passando dalla modalità per la guida su strada a quella Rally e con la sua incredibile dinamicità, la Huracán Sterrato a trazione integrale ha conquistato i tracciati a scarsa aderenza della celebre meta invernale.

Il sistema LDVI (Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata) rivisto di Huracán Sterrato offre impostazioni specifiche per la guida su strada, come STRADA e SPORT, accanto alla nuova modalità RALLY, ottimizzata per affrontare sterrato e fondi a scarsa aderenza, neve inclusa: un’ulteriore sfaccettatura del carattere fun-to-drive di questa supersportiva. Le carreggiate più ampie e la maggiore altezza da terra hanno affrontato senza problemi il contesto innevato, mentre gli pneumatici Run Flat Bridgestone Dueler AT002 della Sterrato, appositamente adattati per questa Huracán all-terrain e pensati per essere in linea con una velocità massima di 260 km/h, hanno garantito prestazioni al top tra neve e ghiaccio. La carica di adrenalina e il puro divertimento sono garantiti anche dalla protezione sottoscocca anteriore in alluminio, le soglie rinforzate e il diffusore posteriore, assieme ai passaruota ampliati che proteggono la Sterrato dagli ostacoli ghiacciati, sottolineando la muscolarità e tutta la forza e potenza nell’ambiente da sport invernali.

La Sterrato non è passata inosservata tra la neve, sfoggiando la sua candida livrea Bianco Phanes abbinata a dettagli in Grigio Telesto e fibra di carbonio nera, anche sui passaruota rinforzati. Grazie al programma di customizzazione Ad Personam, i futuri proprietari di Huracán Sterrato potranno rendere assolutamente unica la propria supersportiva scegliendo tra 350 colori per gli esterni e oltre 60 soluzioni in pelle e Alcantara per gli interni.

Il motore V10 da 5,2 litri eroga una potenza massima di 610 CV e 560 Nm di coppia (a 6.500 giri/min); è abbinato a cambio a doppia frizione a 7 rapporti e trazione integrale a controllo elettronico con differenziale posteriore meccanico autobloccante. Progettata per offrire performance ottimali su superfici a scarsa aderenza, Huracán Sterrato passa da 0 a 100 km/h (62 mph) in 3,4 secondi e raggiunge la velocità massima di 260 km/h (160 mph).

La produzione delle 1499 unità Huracán Sterrato prenderà il via questo mese, con le prime consegne previste per l’inizio dell’estate.

[1] Vettura non ancora in commercio e quindi non soggetta alla Direttiva 1999/94/CE. I dati su consumo di carburante ed emissioni sono in fase di omologazione.