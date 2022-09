Consigli per l’alimentazione. Come impostare l’alimentazione per aumentare la massa muscolare, bruciare il grasso in eccesso, raggiungere la forma desiderata.

Come e cosa mangiare per aumentare la massa muscolare. Dieta e muscoli.

Allenarsi con i pesi non basta se si vuole sviluppare adeguatamente la massa muscolare. Idem per il dimagrimento, per bruciare il grasso in eccesso non basta allenarsi con i pesi. La domanda ricorrente è sempre: cosa mangiare per aumentare la massa muscolare? Qui entra in gioco la dieta, l’alimentazione e l’integrazione, che devono fornire all’organismo i nutrienti e i ‘mattoni’ necessari per la crescita muscolare, senza fornire troppe calorie che andrebbero a trasformarsi in grasso, cosa che vogliamo evitare.

Per questo motivo, è importante che l’alimentazione di chi si allena in palestra sia: ricca di proteine, moderata per quanto riguarda l’apporto di carboidrati, povera di grassi. È inoltre importante che fornisca con regolarità i nutrienti necessari all’organismo nell’arco della giornata.

Questo cosa significa? Significa che dovremo selezionare gli alimenti più indicati, eliminare quelli ‘pericolosi’, ed assumerli in maniera organizzata durante l’arco della giornata.

In pratica, dovremo fare almeno 5 pasti al giorno, mattina, spuntino, pranzo, spuntino, cena.

Ogni pasto non dovrà essere troppo abbondante, ma fornire il giusto equilibrio di nutrienti.

I carboidrati (pane, pasta, patate, frutta dolce ecc…) dovranno essere assunti, ma senza esagerare. Magari evitando di esagerare nell’ultimo pasto della giornata, e piuttosto cercando di assumerne di più nel pasto che precede l’allenamento.

Le proteine dovranno essere ‘nobili’ e quindi provenire dalla carne bianca o rossa, purché magra, latte e latticini purché magri, uova, ma senza esagerare.

I grassi dovranno essere limitati il più possibile, tanto sono già presenti in qualsiasi alimento ‘normale’ assumerete.

Le proteine in polvere? Se di alta qualità, come le whey protein, vanno molto bene, soprattutto durante gli spuntini, diluite nell’acqua o nel latte magro, o magari subito dopo l’allenamento in palestra per fornire ai muscoli i mattoni necessari alla loro crescita.

Integratori vitaminici e minerali, vanno bene, senza però esagerare.

Acqua, acqua, acqua. Prima, durante e dopo gli allenamenti.

E basta, tutto qui. Tanto sudore, fatica, e sicure soddisfazioni a livello ‘muscolare’ :-)

Per donne & fitness fai click qui.

ADVERSUS