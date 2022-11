Modelle backstage alla sfilata Hui Estate 2023 – Milano Fashion Week – Photo ADVERSUS

Continuiamo a raccontarvi il dietro le quinte delle sfilate di moda. Nelle scorse settimane abbiamo pubblicato molti reportage dedicati allo street style, e a quello che gli gira intorno. Influencers, aspiranti influencers, prezzemoline e ospiti organizzati e mandati in pasto ai fotografi. Per promuovere il brand di turno. Ma passiamo alle modelle.

Più interessante, infatti, è anche dare uno sguardo a quello che succede nel backstage di una sfilata, qualche ora prima dell’inizio dello show. Prendiamo come spunto il backstage della sfilata Hui Estate 2023 alla Milano Fashion Week. Un backstage classico, che come tutti i backstage inizia a lavorare molte ore prima dell’orario stabilito per la sfilata.

In un angolo un tavolino con del caffè e qualche snack, al centro e intorno alla stanza che ospita il backstage gli appendiabiti con i capi che le modelle indosseranno, in un angolo le postazioni dei parrucchieri, dall’altra parte quelle dei truccatori. E in mezzo, in ordine sparso, spesso nascoste, decine di modelle che non devono fare altro che attendere il proprio turno per il trucco e i capelli.

E così le ragazze socializzano tra di loro, oppure leggono un libro, chattano, qualcuna addirittura riesce a trovare il tempo per un sonnellino ristoratore.

Nel giro di poco si passa da un backstage completamente vuoto ad uno in piena attività frenetica, con gli addetti ai lavori impegnati a completare il lavoro nei tempi stabiliti. La frenesia aumenta, i coordinatori smistano le modelle, verificano che vengano rispettati i tempi, i key artist che hanno creato i look trucco e capelli controllano che questi vengano eseguiti come stabilito.

Una macchina oliata che deve – nel giro di qualche ora – trasformare un gruppo di ragazze in jeans e maglietta nelle bellissime modelle che vediamo poi sfilare in passerella, sotto i riflettori, davanti ai fotografi e al pubblico degli addetti ai lavori.

