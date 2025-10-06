Mihara Yasuhiro autunno inverno 2025 2026 - Photo courtesy of Mihara Yasuhiro

ADVERSUS | MODA | Hermès Primavera Estate 2026: il galoppo sensuale della libertà

Hermès Primavera Estate 2026: il galoppo sensuale della libertà

Per la Primavera Estate 2026, la direttrice artistica Nadège Vanhee-Cybulski ci conduce nel selvaggio sud della Francia

Hermès collezione primavera estate 2026 - Photo courtesy of Hermès
Hermès collezione primavera estate 2026 – Photo courtesy of Hermès

Da Hermès, la sensualità non grida: sussurra, respira, si muove al ritmo di un galoppo lontano. Per la Primavera Estate 2026, la direttrice artistica Nadège Vanhee-Cybulski ci conduce nel selvaggio sud della Francia – nella Camargue – dove le donne cavalcano attraverso paesaggi bruciati dal sole, sospese tra controllo e desiderio.

Hermès collezione primavera estate 2026 - Photo courtesy of Hermès
Hermès collezione primavera estate 2026 – Photo courtesy of Hermès

La collezione è una riflessione sullo spirito equestre, un dialogo tra pelle e cuoio, tra la libertà del corpo e la disciplina del gesto. Vanhee-Cybulski traduce questa tensione in silhouette che accarezzano la figura senza mai imprigionarla: short aderenti, top con dettagli a imbracatura, racerback in seta leggera. È una sensualità sportiva e raffinata, che gioca con la pelle ma resta fedele alla sobrietà della maison.

Hermès collezione primavera estate 2026 - Photo courtesy of Hermès
Hermès collezione primavera estate 2026 – Photo courtesy of Hermès

La palette cromatica evoca la terra e la luce del sud: sabbie calde, neutri morbidi, caramelli tostati. Tocchi di rosso, serpeggianti su sete stampate, suggeriscono una passione trattenuta. I materiali parlano il linguaggio classico di Hermès: seta trapuntata, camoscio, e naturalmente il cuoio, trattato con quella maestria silenziosa che è da sempre la firma della casa.

Hermès collezione primavera estate 2026 - Photo courtesy of Hermès
Hermès collezione primavera estate 2026 – Photo courtesy of Hermès

Tra i pezzi più notevoli, giacche al ginocchio in pelle color crema con trapunte di seta rossa, nuove saddle bag in tonalità tostate e Birkins in camoscio. Gli stivali da equitazione in coccodrillo ancorano la collezione alle origini equestri di Hermès, ricordando che la sensualità, qui, è sempre in movimento – mai ostentata, mai immobile.

Hermès collezione primavera estate 2026 - Photo courtesy of Hermès
Hermès collezione primavera estate 2026 – Photo courtesy of Hermès

Questa stagione, Vanhee-Cybulski affina ulteriormente il ritratto della donna Hermès: sicura, enigmatica, il suo fascino nasce dai dettagli più che dalle dichiarazioni. Ne emerge un guardaroba essenziale e senza tempo, dove la forza e la grazia convivono con naturalezza. Nella Camargue di Hermès, è la donna a condurre il cavallo – e lo sguardo, inevitabilmente, la segue.

Hermès collezione primavera estate 2026 - Photo courtesy of Hermès
Hermès collezione primavera estate 2026 – Photo courtesy of Hermès

