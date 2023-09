Per molto tempo, anzi possiamo tranquillamente dire ‘da sempre’, il gesto di prendersi cura della propria pelle è stato visto come un impegno esclusivamente femminile

L’importanza della cura della pelle per gli uomini

Per molto tempo, anzi possiamo tranquillamente dire ‘da sempre’, il gesto di prendersi cura della propria pelle è stato visto come un impegno esclusivamente femminile. Ma è arrivato il momento di infrangere questo mito, e di iniziare a capire che una corretta routine di cura della pelle è importante per gli uomini quanto per le donne. Non solo per mantenere la pelle giovane e sana, ma anche per gli inevitabili risvolti psicologici che derivano dal fatto di sentirsi a posto, curati, in forma.

Tutti i tipi di pelle hanno bisogno di pulizia, idratazione e protezione dal sole. Una routine di pulizia e cura della pelle quotidiana riduce i segni dell’invecchiamento come rughe e macchie scure, previene l’acne, e crea una lucentezza generale. Importante anche per gli uomini è la detersione con un prodotto delicato due volte al giorno, l’uso regolare di una crema idratante con SPF 30 o superiore al mattino e di una crema idratante più grassa la sera prima, di andare a letto.

Iniziare una routine di cura della pelle può sembrare un impegno troppo oneroso, almeno all’inizio. Per abituarvi iniziate con qualcosa di semplice. Pulite la pelle, idratatela e applicate una protezione solare: queste sono le basi per una efficace cura della pelle. Inserite poi progressivamente in questa routine nuovi prodotti, uno alla volta e verificate la reazione della vostra pelle. Potrebbe essere necessario fare diversi esperimenti per riuscire a trovare la combinazione perfetta.

Scegliete creme idratanti leggere e non grasse se avete la pelle grassa. Chi ha una pelle secca e sensibile dovrebbe optare per formule cremose e idratanti. Gli scrub esfolianti per il viso o gli esfolianti chimici come l’acido glicolico possono eliminare le cellule cutanee morte e donare un incarnato più fresco e luminoso, senza esagerare con l’uso. 2 volte a settimana sono più che sufficienti.

Non dimenticate di prendervi cura anche della pelle del corpo. I prodotti per il corpo con microgranuli esfolianti eliminano delicatamente lo sporco e migliorano tono e texture della pelle. Usate quotidianamente una crema idratante dopo la doccia per mantenere l’idratazione.

Una pelle sana riflette come ci prendiamo cura del nostro benessere generale. Avere una solida routine di cura della pelle dimostra cura personale e disciplina: qualità che saranno utili sul lavoro, e nella vita in generale. Quindi sfatiamo il mito che vuole la cura della pelle come una pratica tipicamente femminile, iniziamo a prenderci cura seriamente della nostra pelle. La pelle ringrazierà.

