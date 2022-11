Lo street style alla sfilata Diesel Estate 2023

Ormai anche lo street style è finito nelle mani degli stilisti, almeno di quelli che non vogliono buttare via nulla. Alla sfilata Diesel…

Street style alla sfilata Diesel primavera estate 2023 – Photo ADVERSUS

Sono ormai alcune stagioni che lo street style, già di per sé molto poco spontaneo, sta finendo anche lui nelle mani degli stilisti. All’inizio dell’avventura dello street style – parliamo di alcuni anni fa ormai – erano gli ospiti e i giornalisti invitati alle sfilate a presentarsi vestiti in maniera originale e venivano per questo fotografati e spesso pubblicati. Decidevano loro cosa indossare, e le loro scelte godevano di una sempre più ampia eco a livello dei media, soprattutto quelli online.

Street style alla sfilata Diesel primavera estate 2023 – Photo ADVERSUS

Poi è arrivata la piaga del secolo, i social media. Che oltre ai danni psicologici ormai assodati sulle fragili menti dei partecipanti a questo fenomeno, hanno anche determinato un nuovo corso per quanto riguarda la moda street style. Le cosiddette influencers, o aspiranti tali, e più di qualche volta anche semplici esibizionisti, hanno iniziato ad infiltrarsi tra il pubblico degli addetti ai lavori. E per un paradosso che potrebbe valere la pena studiare, da infiltrate si sono trasformate in invitate. Da aspiranti influencer a influencer. E il circo (all’interno di un circo – quello della moda – già ben popolato) è stato completo.

Street style alla sfilata Diesel primavera estate 2023 – Photo ADVERSUS

Street style alla sfilata Diesel primavera estate 2023 – Photo ADVERSUS

E infine il logico e fisiologico passaggio finale. Gli stilisti, visto il calante interesse per quanto succede in passerella, già ormai impegnati praticamente solo a mettere insieme l’elenco degli ospiti da schierare in prima fila, hanno capito l’antifona. Se la sfilata interessa sempre meno, e lo street style funziona sempre di più… cosa aspettiamo a fars ‘sfilare’ sulla strada le nostre collezioni?

Street style alla sfilata Diesel primavera estate 2023 – Photo ADVERSUS

Detto, fatto. Se oggi andate fuori da una sfilata, le cosiddette ‘influencer’ si presentano vestite dalla testa ai piedi con i capi forniti loro dagli stilisti. L’unica differenza è che loro indossano i capi della stagione in corso, quelli già in vendita, mentre dentro sfilano quelli per la stagione successiva.

Street style alla sfilata Diesel primavera estate 2023 – Photo ADVERSUS

E così, né più né meno (anzi, forse più che meno…) è stato alla sfilata Diesel. Un evento preparato e coreografato nei dettagli, marketing allo stato puro. Lasciamo perdere le centinaia di ragazzi e ragazze richiamati attraverso il tam tam dei social per creare la massa critica agli ingressi e contribuire alla creazione dell’evento. O tempora, o mores!

ADVERSUS