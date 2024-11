Elisabetta Franchi primavera estate 2025. The Femme Paradox

Elisabetta Franchi collezione primavera estate 2025 – Photo courtesy of Elisabetta Franchi

Elisabetta Franchi presenta la collezione “The Femme Paradox”. Dieci anni di sfilate raccontate da una collezione capace di esprimere con forza lo stile e la femminilità del brand, celebrando la bellezza nella sua complessità.

Elisabetta Franchi collezione primavera estate 2025 – Photo courtesy of Elisabetta Franchi

Venti passerelle, ma con una visione sempre chiara, portata avanti con dedizione e cura. In perpetua evoluzione, Elisabetta Franchi abbraccia il cambiamento, creando un legame autentico con il futuro.

La collezione SS25 esplora l’energia del contrasto tra bianco e nero, tra forza e dolcezza. La donna in passerella è sicura di sé e sensuale, esprime le sue idee con determinazione, ed incarna l’elevazione più pura dell’empowerment femminile.

Elisabetta Franchi collezione primavera estate 2025 – Photo courtesy of Elisabetta Franchi

Elisabetta Franchi collezione primavera estate 2025 – Photo courtesy of Elisabetta Franchi

Le giacche strutturate e i pantaloni maschili convivono armoniosamente con tessuti romantici come il pizzo, e dettagli come fiocchi e fiori. La giacca è la protagonista assoluta, rappresentando la perfetta sintesi della collezione. Abbinata a pantaloni dal taglio maschile o indossata sopra abiti iper-femminili, definiti da dettagli provenienti dalla corsetteria e dalla lingerie, incarna il dualismo della collezione. I tessuti maschili sono accostati a materiali delicati come tulle e organza di seta.

Elisabetta Franchi collezione primavera estate 2025 – Photo courtesy of Elisabetta Franchi

La trasparenza del tulle esalta il corpo femminile, il bianco e il nero dominano, ma la vera sorpresa sono il cacao, che si avvicina al nero con la sua profondità, e il color curry, una tonalità più vivace, che spezza la cartella colori, rappresentando i contrasti della donna in passerella.

Elisabetta Franchi collezione primavera estate 2025 – Photo courtesy of Elisabetta Franchi

A completare il look tacchi vertiginosi, a punta, in vernice e borse dalle linee essenziali e moderne. Morbide e versatili, sono perfette per diverse occasioni d’uso: dal giorno, su un look più maschile, alla sera soprattutto nella versione slim da portare sotto braccio.

Elisabetta Franchi collezione primavera estate 2025 – Photo courtesy of Elisabetta Franchi

Ogni capo racconta una storia di sottile seduzione, potere e raffinatezza.