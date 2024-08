La sfilata Yohji Yamamoto primavera/estate 2025

Yohji Yamamoto primavera estate 2025 – Photo courtesy of Yohji Yamamoto

La sfilata di Yohji Yamamoto per la primavera/estate 2025 a Parigi. Il momento clou della sfilata è stata la splendida presenza dell’attrice Charlotte Rampling, che ha calcato la passerella con un elegante tocco androgino.

Yohji Yamamoto primavera estate 2025 – Photo courtesy of Yohji Yamamoto

Yohji Yamamoto primavera estate 2025 – Photo courtesy of Yohji Yamamoto

Il suo look prevedeva pantaloni oversize a quadretti con bretelle, un elegante top a girocollo e scarpe da tennis chic. Per il gran finale, ha indossato una camicia bianca e croccante, impreziosita da uno schizzo di Yamamoto, che ha reso ancora più sottile la linea di demarcazione tra moda e arte.

Yohji Yamamoto primavera estate 2025 – Photo courtesy of Yohji Yamamoto

Questa stagione ha segnato una svolta rispetto alle silhouette strutturate della precedente collezione di Yamamoto. Strati leggeri e ariosi in seta e rayon. Cappotti a vestaglia con ritagli artistici e maglieria delicata che ricorda la seta dei ragni hanno evidenziato questa direzione.

Yohji Yamamoto primavera estate 2025 – Photo courtesy of Yohji Yamamoto

Visivamente, la collezione era una festa per gli occhi, con un vibrante arazzo di collage floreali, motivi beatnik e grafiche di grande impatto. Frasi come “You’re the sunshine of my life” (Sei il sole della mia vita) e “Le beau est toujours bizarre” (Il bello è sempre strano) adornavano i capi, creando un accattivante gioco di immagini e mantenendo al contempo un’eleganza rilassata.

Yohji Yamamoto primavera estate 2025 – Photo courtesy of Yohji Yamamoto

Yohji Yamamoto primavera estate 2025 – Photo courtesy of Yohji Yamamoto

La collezione Yohji Yamamoto Primavera/Estate 2025 è un’audace esplorazione dell’espressione artistica, della consapevolezza ambientale e del fascino senza tempo dell’etica del design di Yohji Yamamoto.