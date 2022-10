Street style da Vivienne Westwood Estate 2023 – Paris Fashion Week – Photo ADVERSUS

Parigi, settimana della moda primavera estate 2023. Una mattinata piuttosto grigia di inizio ottobre. La location nei pressi della sfilata di Vivienne Westwood (sarebbe ‘Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood’ ma forse nessuno tra i presenti, fotografi compresi, lo ha capito) inizia a pullulare di invitati, prezzemoline onnipresenti, fans e curiosi. Tutti attratti dal nome di Vivienne Westwood sempre molto amata nei circuiti della moda.

Street style da Vivienne Westwood Estate 2023 – Paris Fashion Week

Manca ancora parecchio all’inizio della sfilata, ma l’attività sulla strada è già molta. In questo reportage cerchiamo di rendere l’atmosfera, che come potete intuire è molto alternativa, molto originale, molto… Vivienne. Appunto.

Street style da Vivienne Westwood Estate 2023 – Paris Fashion Week – Photo ADVERSUS

Arrivano anche alcuni volti molto noti del mondo della moda, tra cui la top model brasiliana Coco Rocha. E poi le solite prezzemoline che fanno il giro delle sfilate solo per fari fotografare, senza avere alcuna possibilità di entrare alla sfilata naturalmente. Infine molti, moltissimi fans, che interpretando a modo loro lo stile della fashion designer si accontentano di fare numero in mezzo alla folla di curiosi, e non disdegnano di essere anche loro fotografati (per poi andarsi a cercare sui social media e chiedere al fotografo di mandargli qualche foto. E come si fa a dire di no?).

Street style da Vivienne Westwood Estate 2023 – Paris Fashion Week – Photo ADVERSUS

Godetevi lo spettacolo, la sfilata – quella vera – non ha retto il confronto con quanto avveniva sulla strada.

Street style da Vivienne Westwood Estate 2023 – Paris Fashion Week – Photo ADVERSUS

Street style da Vivienne Westwood Estate 2023 – Paris Fashion Week – Photo ADVERSUS

