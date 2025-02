Ziggy Chen Autunno-Inverno 2025 2026: Voleisure

Ziggy Chen uomo autunno inverno 2025 2026

In un mondo contemporaneo che spinge sull’acceleratore, ZIGGY CHEN offre uno slancio sospeso, contemplativo e poetico. Voleisure riassume Volition e Leisure, un atteggiamento rilassato ed elegante nei confronti dei gesti quotidiani.

Le texture e i colori fanno riferimento all’intricata architettura tradizionale in legno e alla pittura ad acquerello. Una fusione di contrasti tra la solidità del legno antico e la fluidità e la leggerezza dell’inchiostro che si dissolve lentamente nell’acqua, un istante prima di lasciare il segno sulla carta.

Ziggy Chen uomo autunno inverno 2025 2026

La tavolozza dei colori sottolinea l’inclinazione imperturbabile e pacata degli abiti. Sfumature di verde chiaro, verde kaki, verde oliva e rosso bruno intenso, con accenti di nero e grigio-blu, contraddistinguono la collezione Autunno-Inverno. L’evocazione incontaminata dell’incontro tra il naturale e l’urbano. Un’immagine simbolica: il punto esatto in cui l’architettura di un tetto incontra il cielo invernale.

Le texture ci riportano alle sinuose sculture in legno dell’architettura tradizionale cinese, combinate con le forme astratte e organiche dell’acquerello a inchiostro. Questi elementi si riflettono in particolare nei nuovi motivi jacquard dei maglioni in cashmere.

Ziggy Chen uomo autunno inverno 2025 2026

I materiali sottolineano l’aspetto naturale e decontrattuale di Voleisure. Vengono privilegiate le fibre naturali come lana, cashmere, cotone, lino e canapa. I tessuti sono utilizzati puri o in nuove combinazioni, come il misto cashmere e lino per i capispalla e il twill misto cotone e lino in stile denim. L’inserimento del jacquard offre un nuovo punto di vista, combinato con gli altri duffle della collezione.

Ziggy Chen uomo autunno inverno 2025 2026

La silhouette della FW 25 – 26 esalta la vestibilità e le linee essenziali. L’eleganza dei volumi è esaltata da dettagli casual e dalla combinazione di tessuti, per un effetto delicato ma rilassato.

Voleisure non è solo una collezione, ma una suggestione di ritorno a un modo di vivere spontaneo. I capi permettono a chi li indossa di muoversi agilmente tra ambienti urbani e naturali, accompagnati da un design che distilla tranquillità ed eleganza: uno stile di vita sussurrato, senza tempo e raffinato.