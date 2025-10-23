Dior uomo autunno inverno 2025 2026 - Photo courtesy of Dior

Dior Uomo collezione autunno inverno 2025 2026

Acne Studios collezione donna autunno inverno 2025 2026 - Photo courtesy of Acne Studios

La dualità dell’essere: Acne Studios Autunno Inverno 2025 2026 collezione donna

Officine Générale collezione autunno inverno 2025 2026 - Photo courtesy of Officine Générale

Officine Générale sfilata collezione autunno inverno 2025 2026

Le cool girls di Dolce & Gabbana. Moda di lusso con un tocco di street style - Photo courtesy of Dolce & Gabbana

Le cool girls di Dolce & Gabbana. Moda di lusso con un tocco di street style

ADVERSUS | MODA | Mugler Primavera Estate 2026 – Un’indagine sulla seduzione e la dualità

Mugler Primavera Estate 2026 – Un’indagine sulla seduzione e la dualità

Sin dal tableau d’apertura, la collezione è apparsa come un’invocazione – la resurrezione della showgirl, eterno emblema di spettacolo e autodeterminazione. Stardust Aphrodite ne ha…

Foto dell'autore
ADVERSUS
Pubblicato il
Mugler collezione primavera estate 2026 - Photo courtesy of Mugler
Mugler collezione primavera estate 2026 – Photo courtesy of Mugler

Parigi, ancora una volta, è caduta sotto l’incantesimo di Mugler. Con The Obscure Object of Desire: A Trilogy of Glorified Clichés, la maison ha svelato il primo capitolo – Stardust Aphrodite – trasformando uno spazio oscuro in un sogno di contrasti, dove l’architettura brutalista si dissolveva nell’intimità morbida di un boudoir. È qui, tra ombra e luce, che Mugler ha ridefinito la grammatica della seduzione per una nuova era.

Mugler collezione primavera estate 2026 - Photo courtesy of Mugler
Mugler collezione primavera estate 2026 – Photo courtesy of Mugler

Sin dal tableau d’apertura, la collezione è apparsa come un’invocazione – la resurrezione della showgirl, eterno emblema di spettacolo e autodeterminazione. Stardust Aphrodite ne ha tracciato la genealogia tra mito e cinema: dalla divina Afrodite alla fatale Salomé, dalla Lili Marlene androgina di Marlene Dietrich alla Lola di Fassbinder, fino all’archetipo della Last Showgirl. Ogni musa oscillava tra potere e vulnerabilità, incarnando ciò che la collezione stessa voleva esplorare – i paradossi del desiderio e le lucenti dualità della mistica femminile.

Mugler collezione primavera estate 2026 - Photo courtesy of Mugler
Mugler collezione primavera estate 2026 – Photo courtesy of Mugler

Fedele al DNA della maison, la direzione creativa di Mugler ha abbracciato la contraddizione come atto di liberazione. La fantasia collide con la realtà; l’ornamento incontra l’austerità; la nostalgia danza con il futurismo. Il risultato è un dialogo ipnotico tra gli opposti – una riconciliazione di buono e cattivo gusto, oscurità e luce, tenuta insieme dall’energia iconoclasta che da sempre definisce Mugler.

Mugler collezione primavera estate 2026 - Photo courtesy of Mugler
Mugler collezione primavera estate 2026 – Photo courtesy of Mugler

I capi stessi sono apparsi come contraddizioni viventi. La pelle nuda diventa tessuto; il corpo, una tela di architettura sensuale. Le silhouette corsettate richiamano la scultorea clessidra che Mugler ha perfezionato decenni fa, solo per essere decostruita in jersey fluido o riassemblata in forme frammentate e futuristiche. Satin liquidi in pastello si alternano a ricami opachi color carne, mentre piume e frange sfrangiate scivolano in movimento performativo – la showgirl reinventata, non più oggetto di fantasia, ma protagonista consapevole del proprio spettacolo.

Mugler collezione primavera estate 2026 - Photo courtesy of Mugler
Mugler collezione primavera estate 2026 – Photo courtesy of Mugler

Poi, la luce cambia – e ci ricorda che, nel mondo di Mugler, il glamour non è semplice ornamento ma provocazione. Sotto riflessi enigmatici, la sfilata pulsa come un manifesto: propone il glamour come ribellione, come antidoto allo stato di torpore culturale in cui siamo caduti. Qui, la seduzione non è sottomissione né superficie: è un linguaggio di autoaffermazione.

Mugler collezione primavera estate 2026 - Photo courtesy of Mugler
Mugler collezione primavera estate 2026 – Photo courtesy of Mugler

Stardust Aphrodite è più di una collezione – è l’inizio di una trilogia che promette di sezionare la natura stessa del desiderio. Recuperando il mito della showgirl, Mugler ci invita a riscoprire la bellezza nella contraddizione, il fascino dell’artificio e la forza nella performance del sé.

Alla fine, Mugler fa ciò che sa fare meglio: trasformare i cliché in costellazioni. La showgirl torna a vivere – non come reliquia dello spettacolo, ma come cuore luminoso del glamour contemporaneo.

Altri contenuti su ADVERSUS

Saint Laurent Primavera Estate 2026 – Collezione Donna

Se ti è piaciuto questo articolo, non perdiamoci di vista. Aggiungi ADVERSUS ai tuoi preferiti

NOVITÀ SU ADVERSUS.IT
Hermès collezione donna Autunno-Inverno 2025-2026 - Photo courtesy of Hermès

Hermès moda donna autunno inverno 2025: vibrazioni di pelle e disinvoltura

N21 collezione autunno inverno 2025 2026 - Photo courtesy of N21

N21 autunno-inverno 2025 2026: il fiocco reinventato

Louis Vuitton Collezione Donna Autunno-Inverno 2025 © Louis Vuitton – All rights reserved

Louis Vuitton collezione donna autunno-inverno 2025

Dior uomo autunno inverno 2025 2026 - Photo courtesy of Dior

Dior Uomo collezione autunno inverno 2025 2026

ADVERSUS è un prodotto di DOUBLESPEAK - Copyright © 1999 - 2025

I nostri articoli sono protetti dal diritto d'autore e non possono essere riprodotti senza esplicito consenso scritto

SERVICE

Home
Contatti
Pubblicità
Cookies & Privacy

MAGAZINE

Moda uomo
Beauty
Cover models
Fitness
Salute

NETWORK

Margherita.net
Trendystyle.net
Trendystyle.com.hk
Trendystyle.nl
Adversus.it
Adversus.nl
Adversus.com