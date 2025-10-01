Hermès collezione donna Autunno-Inverno 2025-2026 - Photo courtesy of Hermès

Hermès moda donna autunno inverno 2025: vibrazioni di pelle e disinvoltura

Mihara Yasuhiro autunno inverno 2025 2026 - Photo courtesy of Mihara Yasuhiro

Mihara Yasuhiro autunno inverno 2025 2026

LOUIS VUITTON MEN’S FALL-WINTER 2025 SHOW © Louis Vuitton – All rights reserved

Collezione Louis Vuitton Uomo Autunno Inverno 2025 2026

Philipp Plein sfilata collezione autunno inverno 2025 2026 - Photo courtesy of Philipp Plein

Philipp Plein collezione uomo autunno inverno 2025 2026

ADVERSUS | MODA | La collezione Primavera Estate 2026 di Louis Vuitton

La collezione Primavera Estate 2026 di Louis Vuitton

La collezione Primavera-Estate 2026 di Louis Vuitton sussurra confidenze attraverso i suoi design, ogni capo una rivelazione di individualità ed espressione di sé. La sartoria si libera dalle

Foto dell'autore
ADVERSUS
Pubblicato il
WOMEN’S SPRING-SUMMER 2026 FASHION SHOW © Louis Vuitton
WOMEN’S SPRING-SUMMER 2026 FASHION SHOW © Louis Vuitton

La collezione donna di Louis Vuitton per la primavera estate 2026, intitolata In Praise of Intimacy as an Art de Vivre, ha trasformato la sfera privata in un manifesto sartoriale, ridefinendo il concetto di guardaroba “da interno” con un’audace inventiva e una libertà stilistica.

La visione di Ghesquière ha sovvertito gli archetipi tradizionali, mescolando generi per creare una proposta che risulta al contempo personale e rivoluzionaria.

WOMEN’S SPRING-SUMMER 2026 FASHION SHOW © Louis Vuitton
WOMEN’S SPRING-SUMMER 2026 FASHION SHOW © Louis Vuitton

La collezione Primavera-Estate 2026 di Louis Vuitton sussurra confidenze attraverso i suoi design, ogni capo una rivelazione di individualità ed espressione di sé. La sartoria si libera dalle convenzioni, con silhouette che oscillano tra strutturato e fluido, come se i vestiti stessi fossero conversazioni tenute nell’intimità della propria casa.

WOMEN’S SPRING-SUMMER 2026 FASHION SHOW © Louis Vuitton
WOMEN’S SPRING-SUMMER 2026 FASHION SHOW © Louis Vuitton
WOMEN’S SPRING-SUMMER 2026 FASHION SHOW © Louis Vuitton
WOMEN’S SPRING-SUMMER 2026 FASHION SHOW © Louis Vuitton

Tessuti e forme suggeriscono un guardaroba curato per sé stessi, che privilegia un lusso intrinseco rispetto all’ostentazione esteriore: un omaggio alla suprema raffinatezza di vestirsi in modo autentico. La scenografia, realizzata da Marie-Anne Derville, rispecchia questo ethos di eclettismo intimo. Il suo allestimento di un appartamento contemporaneo intreccia epoche ed estetiche, includendo l’arte moderna di Robert Wilson, l’artigianato settecentesco di Georges Jacob, i sedili Art Déco degli anni ’30 di Michel Dufet e le sculture ceramiche ottocentesche di Pierre-Adrien Dalpayrat, accanto ai design della stessa Derville.

WOMEN’S SPRING-SUMMER 2026 FASHION SHOW © Louis Vuitton
WOMEN’S SPRING-SUMMER 2026 FASHION SHOW © Louis Vuitton

Questa fusione del gusto francese attraverso i secoli ha creato uno sfondo che appare al tempo stesso senza tempo e immediato, radicando la collezione in un dialogo tra passato e presente.

WOMEN’S SPRING-SUMMER 2026 FASHION SHOW © Louis Vuitton
WOMEN’S SPRING-SUMMER 2026 FASHION SHOW © Louis Vuitton

Ghesquière ha tessuto una narrazione che risulta profondamente privata e universalmente liberatoria, invitandoci ad abbracciare il nostro io più autentico con ogni capo che scegliamo.

Altri contenuti su ADVERSUS

Ferragamo Primavera-Estate 2026: un viaggio negli anni ’20 tra libertà e raffinatezza

Se ti è piaciuto questo articolo, non perdiamoci di vista. Aggiungi ADVERSUS ai tuoi preferiti

NOVITÀ SU ADVERSUS.IT
Dunhill collezione autunno inverno 2025 2026 - Photo courtesy of Dunhill

Dunhill collezione autunno inverno 2025 2026

LOUIS VUITTON MEN’S FALL-WINTER 2025 SHOW © Louis Vuitton – All rights reserved

Collezione Louis Vuitton Uomo Autunno Inverno 2025 2026

Hermès collezione donna Autunno-Inverno 2025-2026 - Photo courtesy of Hermès

Hermès moda donna autunno inverno 2025: vibrazioni di pelle e disinvoltura

Tom Ford sfilata autunno inverno 2025 2026 - Photo courtesy of Tom Ford

Tom Ford collezione Autunno Inverno 2025 2026

ADVERSUS è un prodotto di DOUBLESPEAK - Copyright © 1999 - 2025

I nostri articoli sono protetti dal diritto d'autore e non possono essere riprodotti senza esplicito consenso scritto

SERVICE

Home
Contatti
Pubblicità
Cookies & Privacy

MAGAZINE

Moda uomo
Beauty
Cover models
Fitness
Salute

NETWORK

Margherita.net
Trendystyle.net
Trendystyle.com.hk
Trendystyle.nl
Adversus.it
Adversus.nl
Adversus.com