Conosciuta per le sue prestazioni esaltanti e per il suo patrimonio di corse, la nuova linea John Cooper Works offrirà versioni sia a benzina che completamente elettriche, segnando un nuovo capitolo nell’evoluzione di MINI

MINI John Cooper Works: il futuro delle prestazioni nell’autunno 2024

La Nuova MINI John Cooper Works: potenza e precisione

I modelli MINI John Cooper Works sono stati a lungo celebrati per la loro impareggiabile dinamica di guida e per il loro pedigree da corsa. La Nuova MINI JCW Family porta avanti questa tradizione, offrendo agli appassionati la possibilità di scegliere tra il brivido della potenza a benzina e le prestazioni all’avanguardia della tecnologia completamente elettrica. Ogni versione è stata meticolosamente progettata per garantire l’inconfondibile esperienza JCW, caratterizzata da una maneggevolezza tagliente, un’accelerazione sorprendente e un legame indissolubile con la strada.

La MINI John Cooper Works a benzina è progettata per accendere la passione in ogni curva, con un motore che eroga una potenza implacabile e un telaio messo a punto per la precisione. La variante JCW completamente elettrica offrirà una nuova dimensione di prestazioni, combinando una coppia istantanea con la raffinata agilità che definisce il marchio JCW. Entrambe le versioni promettono un’esperienza di guida tanto coinvolgente quanto esaltante, sia su strada che su pista.

Vittoria alla 24 Ore del Nürburgring del 2024

La Nuova MINI John Cooper Works ha già dimostrato il suo valore sul palcoscenico mondiale, con la MINI John Cooper Works PROtotype che ha ottenuto la vittoria di categoria alla leggendaria 24 Ore del Nürburgring. Questa prestigiosa gara di resistenza è nota per mettere alla prova i limiti dell’uomo e della macchina, e il trionfo del JCW PROtotype è una testimonianza delle eccezionali prestazioni e della durata del veicolo.

La vittoria al Nürburgring consolida la posizione di MINI all’avanguardia nell’automobilismo ad alte prestazioni. Il prototipo JCW ha dimostrato la sua capacità di dominare nelle condizioni più difficili. Questo risultato non solo celebra l’eredità sportiva di MINI, ma stabilisce anche un nuovo standard per le capacità dei modelli JCW, sia oggi che in futuro.

Goodwood Festival of Speed: un debutto emozionante

Poco dopo l’impressionante successo al Nürburgring, la Nuova MINI John Cooper Works E PROtotype ha fatto il suo grande debutto al Goodwood Festival of Speed, uno degli eventi automobilistici più prestigiosi al mondo. Il JCW E PROtotype ha catturato l’attenzione di appassionati ed esperti del settore con la sua dimostrazione dinamica sul famoso percorso in salita.

Il Goodwood Festival of Speed ha rappresentato per MINI la piattaforma perfetta per presentare il JCW E PROtotype, dimostrando il continuo impegno del marchio verso le prestazioni e l’innovazione. L’emozionante corsa della vettura a Goodwood è stata il momento culminante dell’evento, confermando il potenziale dei modelli JCW completamente elettrici di offrire la stessa esperienza esaltante che i fan si aspettano dal marchio.

Bulldog Racing: la potenza dietro le prestazioni

Il successo della MINI John Cooper Works PROtotype di quest’anno e il podio conquistato l’anno scorso con una delle poche auto da corsa con cambio manuale alla 24 Ore del Nürburgring 2023 sono dovuti all’esperienza di Bulldog Racing. Con sede a Norimberga, questa stimata squadra corse è stata la forza trainante dello sviluppo di queste auto da corsa John Cooper Works ad alte prestazioni. Con una passione radicata per gli sport motoristici, Bulldog Racing ha esteso la sua attenzione oltre i motori a combustione interna, sviluppando il MINI JCW PROtotype elettrico.

Entrambe le vetture saranno esposte durante la gara del DTM al Nürburgring dal16 al18 agosto.

Il coinvolgimento di Bulldog Racing è stato fondamentale per garantire che i nuovi modelli JCW soddisfino le rigorose esigenze della pista e della strada. Il loro lavoro di squadra ha portato ai primi podi per la MINI John Cooper Works alla gara di durata più dura del mondo, la 24 Ore del Nürburgring, nel 2023 e nel 2024. La dedizione del team all’eccellenza è evidente in ogni aspetto delle vetture da corsa MINI John Cooper Works, dalla precisione ingegneristica alle prestazioni e all’affidabilità vincenti in gara.

In attesa dell’autunno 2024

Con l’avvicinarsi della presentazione ufficiale dei modelli della Nuova MINI John Cooper Works, l’entusiasmo continua a crescere. La nuova linea promette di offrire l’esperienza di guida più avanzata, con opzioni adatte a tutti gli appassionati, sia che preferiscano un motore a benzina o una trasmissione elettrica.

I risultati ottenuti dai prototipi MINI John Cooper Works al Nürburgring e a Goodwood sono solo un assaggio di ciò che verrà.