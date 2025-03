La settimana della moda di Parigi (marzo 2025) ha svelato una sorprendente tendenza per i capelli del 2025: i fiocchi. Abbiamo riscontrato questa tendenza soprattutto

La nuova moda capelli per il 2025: fiocchi e un moderno look da icona pop – Photo Charlotte Mesman

La settimana della moda di Parigi (marzo 2025) ha svelato una sorprendente tendenza per i capelli del 2025: i fiocchi. Abbiamo riscontrato questa tendenza soprattutto tra il pubblico della moda alla recente sfilata di Chanel per l’autunno-inverno 2025 2026 nella capitale francese.

La sfilata di Chanel, uno dei momenti clou della settimana della moda, si è svolta l’11 marzo al Grand Palais. I visitatori sono arrivati in eleganti ensemble della rinomata casa di moda, un’occasione perfetta per individuare le tendenze.

Fiocchi per capelli

La nuova moda capelli per il 2025: fiocchi e un moderno look da icona pop – Photo Charlotte Mesman

Sebbene i fiocchi per capelli siano sempre stati un segno distintivo di Chanel, questa stagione sono stati particolarmente evidenti. La maggior parte degli accessori portava l’iconico logo della doppia C ed era principalmente in bianco o nero, con alcune eccezioni colorate.

I fiocchi sono stati portati in vari modi:

sciolti tra i capelli, con alcune ciocche fissate dietro la testa

in combinazione con una coda di cavallo alta e stretta.

La nuova moda capelli per il 2025: fiocchi e un moderno look da icona pop – Photo Charlotte Mesman

Quest’ultimo stile, caratterizzato da capelli lisci e pettinati all’indietro, si inserisce perfettamente nelle tendenze capelli 2025 che presentano molte acconciature con un look lucido (wet look). La coda di cavallo alta aggiunge un elemento giocoso, mentre la texture liscia crea un look sofisticato.

Un cenno alla cultura pop

Una sorprendente interpretazione di questa tendenza ricorda il film Barbie con Margot Robbie. Il doppio fiocco rosa ha esaltato il look giovanile dell’acconciatura. La coda di cavallo era liscia e asciugata con punte leggermente arricciate verso l’esterno, che aggiungevano un sottile tocco retrò al look.

La nuova moda capelli per il 2025: fiocchi e un moderno look da icona pop – Photo Charlotte Mesman

Look complessivo e accessori

Il colore dei fiocchi per capelli viene solitamente abbinato con cura al resto dell’outfit. Quelli neri completavano gli ensemble in bouclé bianco e nero, mentre i fiocchi bianchi si abbinavano perfettamente alle camicette bianche. Il fiocco per capelli rosa formava un insieme armonioso con la sartoria bouclé rosa vista nelle nostre foto di street style.

Oltre ai fiocchi per capelli più grandi, abbiamo visto anche fiocchi più piccoli in velluto con il logo della doppia C che si infilavano nei capelli sciolti come sottili forcine.

Charlotte Mesman per ADVERSUS